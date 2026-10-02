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Se filmó manejando a 140 km/h y terminó contra un poste: el impactante video del choque

Un joven de 20 años perdió el control de su camioneta y protagonizó un violento episodio en Loma Verde, partido de Escobar. Horas después, un audio del conductor reveló detalles sobre cómo ocurrió el accidente.

Se filmó manejando a 140 km/h y terminó contra un poste. 

Se filmó manejando a 140 km/h y terminó contra un poste. 

Un joven de 20 años protagonizó un violento accidente en Loma Verde, partido de Escobar, después de circular a alta velocidad a bordo de una Jeep Renegade. Los instantes previos al impacto quedaron registrados desde el interior de la camioneta y por una cámara de seguridad de la zona. Horas después, el conductor reconoció en un audio de WhatsApp que había consumido alcohol y marihuana antes de ponerse al volante.

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El futbolista de 34 años que murió en un accid ente cuando iba a trabajar. (Foto: Tucgool - IG/@rejunte_paginaoficial22, mejorada con IA)

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 27 de septiembre, cerca de la 1, en inmediaciones de Boote y El Jacarandá, frente a un predio deportivo. En la camioneta viajaban el conductor y un acompañante, ambos de 20 años.

Las imágenes muestran a la Jeep Renegade blanca avanzando a gran velocidad por la calle Boote en dirección al barrio San Sebastián. Al llegar a una curva, el conductor perdió el control, salió hacia la banquina e impactó violentamente contra un poste del tendido eléctrico.

El vehículo terminó severamente dañado, pero sus dos ocupantes sobrevivieron y no sufrieron heridas de gravedad.

El video que registró los segundos previos al choque

La secuencia quedó documentada desde dos ángulos. Una cámara de seguridad captó el momento del impacto, mientras que desde el interior de la camioneta se registraron los segundos anteriores al accidente.

De acuerdo con los registros difundidos, la camioneta circulaba a alta velocidad antes de llegar a la curva. Posteriormente, el propio conductor aseguró que iba a 140 kilómetros por hora cuando perdió el dominio del vehículo.

La violencia del impacto provocó importantes destrozos. La rueda delantera izquierda de la Jeep se desprendió, el frente quedó deformado y uno de los laterales sufrió un fuerte aplastamiento. También resultaron afectados postes del tendido eléctrico, parte del ingreso al complejo deportivo y una cámara de seguridad.

Se film&oacute; manejando a 140 km/h y termin&oacute; contra un poste. (Foto: gentileza El D&iacute;a de Escobar)

Se filmó manejando a 140 km/h y terminó contra un poste. (Foto: gentileza El Día de Escobar)

“Estaba medio escabio”: el audio del conductor después del accidente

Horas después del choque comenzó a circular por WhatsApp un audio atribuido al joven en el que relató cómo se produjo el accidente. “Me comí la loma de burro, estaba yendo a 140 y se me fue el auto”, reconoció en la grabación difundida por medios locales.

En ese mismo mensaje contó que venía de un cumpleaños y admitió que había tomado alcohol y consumido marihuana antes de manejar. “Estaba medio escabio”, reconoció al describir su estado previo al siniestro.

El audio se viralizó junto con las imágenes del accidente y permitió reconstruir las circunstancias previas al impacto.

Qué pasó con los dos jóvenes después del choque

Los dos ocupantes fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital Provincial Enrique Erill, donde quedaron bajo observación.

Pese al estado en el que terminó la camioneta, ninguno sufrió heridas de gravedad. El conductor tuvo un corte en una ceja que requirió dos puntos de sutura, mientras que su acompañante también recibió asistencia médica.

En el lugar intervinieron efectivos policiales, personal municipal, Defensa Civil y agentes de Tránsito. Policía Científica realizó las pericias para determinar las circunstancias del siniestro.

La Jeep fue posteriormente trasladada a la Subcomisaría de Loma Verde y la causa quedó caratulada como “lesiones culposas”. Las actuaciones están a cargo de la UFI N°5 del Departamento Judicial Zárate-Campana, bajo responsabilidad del fiscal Christian Carrasco.

En pocas palabras

  • Joven imprudente: Un conductor de 20 años perdió el control de su camioneta a 140 km/h.
  • Accidente grave: El vehículo impactó contra un poste tras salir de la banquina en Loma Verde, Escobar.
  • Confesión posterior: El conductor admitió haber consumido alcohol y marihuana antes de manejar.
Resumen generado por Thinkindot AI
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