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Mirtha Legrand podría volver a su casa: qué dice el nuevo parte médico sobre su recuperación

La conductora Mirtha Legrand permanece en una habitación común del Sanatorio Mater Dei, con seguimiento kinésico, nutricional y clínico. El comunicado no establece una fecha de alta.

2 oct 2026, 11:16
Mirtha Legrand podría volver a su casa: qué dice el nuevo parte médico sobre su recuperación

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El Sanatorio Mater Dei difundió este viernes 2 de octubre un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, en el que informó cómo continúa su recuperación.

“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra en proceso de recuperación para poder volver a su casa”, señala el documento firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico de la institución.

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El comunicado también precisa que la conductora está alojada en una habitación común y recibe seguimiento de distintas especialidades. “Está en una habitación común en seguimiento kinésico, nutricional y clínico”, detalla.

Si bien el parte menciona la recuperación con el objetivo de regresar a su hogar, no anuncia una fecha de alta médica.

Desde el sanatorio, además, agradecieron especialmente “el trato y respeto dispensado a la Sra. y su familia”.

Por último, la institución anticipó que, de no mediar cambios, el próximo lunes 5 de octubre difundirá un nuevo parte médico sobre la evolución de Mirtha.

Mirtha Legrand y una trayectoria que marcó la historia de la televisión argentina

Mirtha Legrand construyó una extensa carrera que comenzó en el cine y la convirtió en una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino. Uno de sus primeros grandes éxitos fue la película Los martes, orquídeas, estrenada en 1941.

En 1968 debutó con sus tradicionales almuerzos televisivos, un formato que se transformó en su sello y reunió a personalidades del espectáculo, la política, el deporte y la cultura.

Sus preguntas directas y su estilo al frente de la mesa hicieron de sus programas un clásico que atravesó generaciones.

     

 

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