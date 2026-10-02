Mirtha Legrand podría volver a su casa: qué dice el nuevo parte médico sobre su recuperación

Desde el sanatorio, además, agradecieron especialmente “el trato y respeto dispensado a la Sra. y su familia”.

Por último, la institución anticipó que, de no mediar cambios, el próximo lunes 5 de octubre difundirá un nuevo parte médico sobre la evolución de Mirtha.

Mirtha Legrand y una trayectoria que marcó la historia de la televisión argentina

Mirtha Legrand construyó una extensa carrera que comenzó en el cine y la convirtió en una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino. Uno de sus primeros grandes éxitos fue la película Los martes, orquídeas, estrenada en 1941.

En 1968 debutó con sus tradicionales almuerzos televisivos, un formato que se transformó en su sello y reunió a personalidades del espectáculo, la política, el deporte y la cultura.

Sus preguntas directas y su estilo al frente de la mesa hicieron de sus programas un clásico que atravesó generaciones.