Superó a Messi y Maradona: el impactante récord que alcanzó Leonel Flores con su debut en la Selección Argentina

Asimismo, el registro de 76 días establecido por Leonel Flores quebró las marcas fijadas en su momento por leyendas como Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Pelusa tardó 130 días en dar el salto a la Mayor hasta su debut del 27 de febrero de 1997, mientras que la Pulga requirió 305 días entre su estreno en club y su primer partido internacional el 17 de agosto de 2005.

Por fuera de este listado quedan únicamente aquellos futbolistas cuyo debut con la Selección Argentina precedió a su estreno en la Primera División de sus clubes, caso encabezado por Javier Mascherano (quien debutó en la Albiceleste 18 días antes que en su club), además de las nóminas históricas integradas por Marcelo Trobbiani (63 días antes), Jorge Cecchi (122 días antes), Emanuel Mammana (124 días antes) y Alejandro Débole (278 días antes).