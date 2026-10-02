En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
Diego Armando Maradona
IMPRESIONANTE

Superó a Messi y Maradona: el impactante récord que alcanzó Leonel Flores con su debut en la Selección Argentina

Leonel Flores debutó en la Selección Argentina y alcanzó un récord histórico. Todas las marcas que superó.

Leonel Flores. 

Leonel Flores. 

La victoria por 4-0 de la Selección Argentina ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes dejó una jornada cargada de emociones y hitos estadísticos. A los 80 minutos del encuentro amistoso, Leonel Flores hizo su estreno absoluto en la Mayor y mostró un rendimiento destacado, siendo pieza clave para gestar la jugada del cuarto gol convertido por José López. Sin embargo, el impacto del joven delantero no se limitó al terreno de juego: su participación lo catapultó directamente a los libros de récords del seleccionado nacional.

Leé también Lionel Scaloni habló sobre su futuro en la Selección Argentina en la previa del amistoso en Córdoba: "Las ganas..."
Foto: Reuters

El delantero de 19 años se transformó en el futbolista que menos tiempo tardó en llegar a la Selección Mayor tras hacer su debut en la Primera de su club. Su aparición inicial con la camiseta de Boca Juniors se produjo el 16 de julio de este año, en el triunfo por 2-0 frente a Sarmiento por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, noche en la que además convirtió un gol. Apenas 76 días después de aquel estreno en el Xeneize y con 17 partidos jugados entre Torneo Clausura, Copa Sudamericana y Copa Argentina, el talentoso atacante nacido en Béccar vistió por primera vez la camiseta albiceleste.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre el debut de Leonel Flores y qué marcas históricas superó

La actuación y el proceso de integración del atacante juvenil generaron una evaluación muy positiva por parte del cuerpo técnico nacional. “Para cualquier técnico hacer debutar a un jugador genera ilusión. Se nota en la cara de los chicos cuando van a entrar, en el momento del partido, todo lo que genera jugar con esta camiseta y también lo que cuesta. Debutar con la camiseta de la Selección es un privilegio”, remarcó el entrenador tras la finalización del juego en Córdoba.

Con esta marca de apenas 76 días, Flores superó el registro de su compañero en el club de La Ribera, Tomás Aranda, quien debutó en el seleccionado el 6 de junio en el duelo ante Honduras, 129 días después de su primera presentación en Boca ocurrida el 28 de enero de este año durante el ciclo conducido por Claudio Úbeda. En esa misma nómina también quedó por detrás el arquero Santiago Beltrán, quien debutó en la Argentina en ese mismo partido contra Honduras tras pasar 133 días desde su aparición profesional en River Plate.

Asimismo, el registro de 76 días establecido por Leonel Flores quebró las marcas fijadas en su momento por leyendas como Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Pelusa tardó 130 días en dar el salto a la Mayor hasta su debut del 27 de febrero de 1997, mientras que la Pulga requirió 305 días entre su estreno en club y su primer partido internacional el 17 de agosto de 2005.

Por fuera de este listado quedan únicamente aquellos futbolistas cuyo debut con la Selección Argentina precedió a su estreno en la Primera División de sus clubes, caso encabezado por Javier Mascherano (quien debutó en la Albiceleste 18 días antes que en su club), además de las nóminas históricas integradas por Marcelo Trobbiani (63 días antes), Jorge Cecchi (122 días antes), Emanuel Mammana (124 días antes) y Alejandro Débole (278 días antes).

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Messi Diego Armando Maradona Selección Argentina
Notas relacionadas
Doble nueve y recambio: el once que prepara Lionel Scaloni para el amistoso entre la Selección Argentina y Bolivia
"Su comportamiento tiene que...": la firme advertencia y los elogios de Scaloni al Cuti Romero, nuevo capitán de la Selección Argentina
El emotivo mensaje de la Selección Argentina a Lionel Messi antes de su última función en el Monumental despedida

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar