Superó a Messi y Maradona: el impactante récord que alcanzó Leonel Flores con su debut en la Selección Argentina

La victoria por 4-0 de la Selección Argentina ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes dejó una jornada cargada de emociones y hitos estadísticos. A los 80 minutos del encuentro amistoso, Leonel Flores hizo su estreno absoluto en la Mayor y mostró un rendimiento destacado, siendo pieza clave para gestar la jugada del cuarto gol convertido por José López. Sin embargo, el impacto del joven delantero no se limitó al terreno de juego: su participación lo catapultó directamente a los libros de récords del seleccionado nacional.