La Ley Lucio: de qué trata el proyecto que ya tiene media sanción 

En una sesión especial, el pasado 9 de noviembre, con la presencia de la familia paterna de Lucio, aprobaron con 228 votos a favor y 0 en contra el proyecto que establece un Plan Federal de Capacitación sobre derechos de los menores de edad, destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional.

Esto hará que se involucre más a la Justicia con la crianza y el bienestar de los chicos. Por ejemplo, el papá de Lucio, Cristian Dupuy solicitó la custodia del nene al señalar que padecía violencia física y psicológica, pero la jueza desoyó su pedido y determinó que siga viviendo con la madre.

Además, la ley buscará que los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público podrán denunciar de forma anónima las vulneraciones a los derechos de los niños.

La ley 26.061 obliga al personal de salud y la educación a denunciar pero por miedo a posibles represalias, muchas veces no lo hacen.

También, la ley prevé una campaña en redes y medios cada semestre para concientización sobre violencia y vulneración de derechos de niños y adolescentes. Dar herramientas para detectar estas cosas y crear una línea telefónica para la denuncia.

La lectura del fallo, de la audiencia que comenzará a las 12, se transmitirá en la cuenta oficial de Youtube de la Oficina Judicial Penal Santa Rosa

El estremecedor mensaje de la novia de la mamá de Lucio Dupuy contra la maternidad: "No tengan hijos..."

Magdalena Espósito Valenti y a Abigail Páez, la madre del niño asesinado y su pareja esperan el veredicto del Tribunal de Audiencias de Santa Rosa que se conocerá este mediodía.

Las dos mujeres se hicieron cargo de Lucio Dupuy tras que una jueza les diera la tenencia, el niño vivía con sus tíos ya que su papá trabajaba en una fábrica en Luján. Ellas le hicieron pasar un verdadero infierno a Lucio: lo golpearon, torturaron y hasta abusaron de él, generándole la muerte.

Valenti y Paéz se conocieron en 2018 y en 2020 se fueron a vivir juntas, en su casa pusieron un emprendimiento de repostería. Páez es hincha de Boca, jugaba al fútbol, tiene tres hermanos y es muy apegada, desde pequeña, a su madre. También tenía muy buena relación con su tía.

Abigail se considera feminista, motivo por los que muchos señalan el asesinato como odio de género. Ella solía dejar mensajes en su cuenta de Twitter, red en la que canaliza su vida cotidiana y publicaba mensajes sobre su relación de pareja.

“Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”, dice el posteo que dejó fijo.

Además, hizo una fuerte crítica a su novia, seguramente tras ver el trato con su pequeño hijo: “No tengan hijos si realmente no lo desean o no lo planean como una gran meta o como los más importante de sus vidas!! No traigan pibes al mundo para sufrir la con… de su put… madre”.