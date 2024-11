La mejor película de Tom Cruise está por salir de Netflix: aprovechá los últimos días para verla

En esta ocasión, el turno le toca a "Top Gun: pasión y gloria". La película, estrenada en 1986, se convirtió en un fenómeno cultural desde el momento de su lanzamiento. La historia sigue a Pete "Maverick" Mitchell, un joven piloto con un estilo atrevido y temerario que ingresa a una escuela de élite llamada Top Gun. Allí, los mejores aviadores compiten no solo por demostrar su habilidad en el aire, sino también por superar sus propias inseguridades y demostrar su valía.

De qué se trata Top Gun

Dirigida por Tony Scott, Top Gun no es solo una película de aviones de combate. Es un drama emocional cargado de tensión, romance y música inolvidable. Temas como el amor, la competitividad y el sacrificio se entrelazan con espectaculares secuencias aéreas que, incluso décadas después, siguen siendo impresionantes.

La química entre Tom Cruise y Kelly McGillis, quien interpreta a Charlie, la instructora que roba el corazón del protagonista, aporta una capa romántica que equilibra la acción constante. Por otro lado, el personaje de Iceman, interpretado por Val Kilmer, simboliza el desafío que Maverick debe superar, no solo como piloto, sino también como persona.

Con una duración de 110 minutos, Top Gun: pasión y gloria fue una de las películas más taquilleras de los años 80. Más allá de su éxito comercial, la cinta influyó en la cultura popular, desde la moda hasta la música. "Take My Breath Away", la balada de Berlin que forma parte de la banda sonora, ganó el Oscar a la Mejor Canción Original en 1987, mientras que la icónica chaqueta de cuero y los lentes aviador de Maverick se convirtieron en tendencias mundiales.

Además, la película contribuyó significativamente al reclutamiento en la Marina de los Estados Unidos, gracias a su representación glamorosa y emocionante del estilo de vida de los pilotos de combate.

Por qué verla antes de que desaparezca de Netflix

El impacto cultural de Top Gun no se detuvo en los años 80. Más de 30 años después, la secuela Top Gun: Maverick, estrenada en 2022, demostró que la nostalgia por esta historia sigue viva. Sin embargo, para comprender el fenómeno detrás de este universo cinematográfico, es imprescindible volver al origen y disfrutar del clásico que lo empezó todo.

Además, el visionado de Top Gun en Netflix permite apreciar cómo las técnicas cinematográficas de la época lograron capturar la velocidad, el peligro y la emoción de los combates aéreos sin depender de los efectos visuales digitales que predominan en la actualidad.

Con solo unos días antes de su retirada de Netflix, esta es la oportunidad perfecta para redescubrir por qué Top Gun: pasión y gloria se mantiene como una de las películas más queridas del cine de acción. Es una cinta que combina adrenalina, emociones humanas profundas y un legado que ha trascendido generaciones.