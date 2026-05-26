"El juez se quiso cubrir": el fuerte descargo de Ricky Diotto tras la denuncia de María Fernanda Callejón

También se refirió a su relación con Callejón y al conflicto económico que atravesaron tras la separación: "Yo no puedo hacerme cargo de las decisiones de ella. Yo hice lo mejor que pude, tuvimos un matrimonio hermoso y después nos dejamos de querer y ya está. Y después vino todo lo económico, todo el mismo despelote. Pedí de mil maneras que vendamos la casa para poder comprobar un departamento a ella. No hubo manera de entrar, de ponernos de acuerdo y terminamos perdiendo la casa".

Sobre la acusación de abuso, Diotto fue categórico: "Escuché que dijo que había abusado sexualmente de ella en el hospital delante de mi hija y delante de la enfermera, es un divague. Y lo que dijo en televisión no fue lo que dijo en el juzgado. En el juzgado dijo una barbaridad irreproducible".

Además, hacia el final de la nota, Diotto, en referencia a su hija Giovanna, dijo: "Mi hija sabe bien el papá que tiene. Y yo voy por eso. Yo no puedo hacer más nada porque yo ya le pedí de mil maneras que tenga paz y no la encuentra".

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Qué dijo María Fernanda Callejón sobrel abuso que sufrió por parte de su ex, Ricky Diotto

María Fernanda Callejón sorprendió al público de La mañana con Moria al compartir un episodio delicado que, según relató, vivió con su expareja Ricky Diotto en pleno proceso de separación. La actriz, que estuvo más de diez años en pareja con el músico y odontólogo y es madre de Giovanna junto a él, decidió dar a conocer una situación que hasta ahora no había contado.

Desde hace meses, Callejón mantiene enfrentamientos tanto en el plano judicial como en los medios con Diotto, principalmente por temas económicos, la crianza de su hija y el divorcio. Sin embargo, esta vez reveló un hecho ocurrido -según explicó- dentro del Hospital Austral, que la dejó marcada.

"El habitáculo del Hospital Austral era chiquito. Estaba mi hija, que me dice que le agarre la mano, y el padre estaba cerca de la puerta. También había una pediatra y él pasa por al lado mío y me toca ahí, como diciendo ‘esto es mío’. Lo hizo en presencia de nuestra hija y de la pediatra, pero lo hizo por atrás", relató en vivo en el ciclo conducido por Moria Casán.

La actriz recordó cómo reaccionó en ese momento y confesó que quedó paralizada por lo ocurrido. "Solté a Giovanna y empecé a decirle ‘¿qué hiciste?’. ¡Fue tremendo! Salgo y le digo ‘andate’. Y apenas, por primera vez en años, me dice ‘perdón’", expresó conmovida.

Callejón explicó que ese pedido de disculpas la impactó de manera especial, teniendo en cuenta el contexto de separación y conflicto que atravesaban. "Cuando me dice perdón, le digo ‘¿qué dijiste?’. ‘Perdón’. Yo quedé temblando. Nosotros estábamos separados y con un divorcio muy conflictivo", concluyó.