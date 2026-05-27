Eliana Guercio explotó contra Lola y la fulminó en el debate de Gran Hermano: "Mañana me olvido quién sos"

Eliana no bajó el tono y disparó: "Igual ahora no te ibas a quedar mucho, eras una planta". Lola recogió el guante: "Eso quería decir. Definitivamente ustedes tienen algo en contra nuestro. Porque, claro, Charlotte hace eso con Cola y los aman, son sus favoritos. Mi grupo llega a hacer eso, nos odian y nos matan".

La tensión siguió creciendo. Lola agregó: "Igual yo estoy contenta de estar acá afuera porque para qué iba a estar ahí adentro, si viven criticando todo lo que hace el equipo". Y más adelante reforzó: "La gente dio todo para que vuelva a entrar porque por algo entré en el repechaje, la gente me eligió a mí".

Eliana volvió a contestar con ironía: "A vos, entre otros". Y luego lanzó una frase lapidaria: "Igual te quiero decir, Lola, no sos tan importante como para que yo te odie, mañana me olvido yo quién sos".

La respuesta de Lola cerró el cruce con un golpe final: "Entonces, dejá de hablar de mí, mi vida".

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Qué le dijo Manuel a Lola al oído tras ser expulsada de Gran Hermano

La salida forzada de Lola Tomaszeuski de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sacudió la dinámica interna del reality y dejó a Manuel Ibero visiblemente afectado. El participante, que había iniciado un vínculo sentimental con ella, no pudo disimular su dolor tras la sanción definitiva. La joven quedó fuera del certamen por reincidir en una de las normas más estrictas: evitar cualquier referencia al mundo exterior, algo que volvió a incumplir tras su regreso por el repechaje.

En medio de la tensión y mientras se preparaba para atravesar la puerta giratoria, se conoció el conmovedor intercambio que protagonizaron segundos antes de la despedida. Conmovido por la situación, Manuel se acercó a Lola y le susurró: “Te quiero. Esperame”.

La participante, quebrada por el desenlace y con tristeza evidente por tener que marcharse otra vez, respondió con honestidad: “Tranqui, obvio… Y perdoname”. Entre lágrimas, Manu la abrazó y replicó: “No, perdoname a mí”.

El momento expuso la intensidad del lazo que habían construido durante la convivencia y dejó en claro el impacto que la expulsión tuvo en Manuel. Más allá de la emoción, el jugador quedó en una posición complicada respecto a su continuidad en la competencia.

La decisión de apartar a Lola fue tomada por El Big junto con la producción, tras comprobar que la participante volvió a transgredir las reglas vinculadas al ingreso de información externa. Vale recordar que la influencer había retornado hacía menos de una semana gracias al repechaje, pero su estadía se truncó rápidamente por sus comentarios indebidos.

Antes de dejar la casa, Lola se sinceró frente a sus compañeros y asumió su error con dureza. “Soy una boluda. Me fui de boca”, reconoció, aún impactada por lo ocurrido. También aclaró que nunca buscó perjudicar ni su propio juego ni el de los demás concursantes.

Las repercusiones alcanzaron también a Manuel Ibero, quien fue sancionado y quedó automáticamente en placa por haber participado en conversaciones relacionadas con las estrategias que Lola había filtrado. Esa medida lo dejó en una situación frágil dentro del reality.

Ahora, con la casa intentando recomponerse tras el escándalo y las especulaciones creciendo, Manuel deberá atravesar jornadas decisivas. Con el peso emocional de la partida de Lola y la nominación en su contra, su futuro en el certamen aparece comprometido y con altas probabilidades de convertirse en el próximo eliminado.