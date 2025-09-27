La NASA lanzó una campaña para que tu nombre llegue al espacio: cómo podés lograrlo

Tras la inscripción, se podrá descargar la tarjeta de embarque digital como recuerdo del proceso. El registro se realiza en el siguiente enlace: https://www3.nasa.gov/envia-tu-nombre-con-artemis/.

Cómo será la misión Artemis II

artemisII

El vuelo Artemis II tendrá una duración aproximada de 10 días y despegará desde el Complejo de Lanzamientos 39B del Centro Espacial Kennedy, en Estados Unidos, a más tardar en abril de 2026. La trayectoria de la nave seguirá un patrón en forma de ocho, alcanzando más de 370.000 kilómetros de distancia de la Tierra, lo que representa aproximadamente 7.400 kilómetros más allá de la Luna.

Durante el trayecto, la tripulación pondrá a prueba los sistemas de soporte vital de Orion, realizará comprobaciones iniciales de los sistemas de la nave y evaluará manualmente su manejo cerca de la Tierra durante los dos primeros días de la misión. Además, varias cargas útiles científicas volarán a bordo para estudiar la radiación espacial, la salud humana, el comportamiento en condiciones de microgravedad, y las comunicaciones y la navegación espaciales.

La misión culminará con una reentrada a alta velocidad en la atmósfera terrestre, con amerizaje en el océano Pacífico frente a la costa de San Diego, donde un equipo de recuperación de la NASA y del Departamento de Defensa asistirá a la tripulación y recuperará la nave.

Tripulación de Artemis II de la NASA

TRIPULANTES NASA.jpg

La misión contará con cuatro astronautas: