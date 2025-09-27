José Coronado brilla en Netflix con la miniserie española más vista y apenas tiene 8 capítulos

De qué trata El inocente en Netflix

La trama sigue a Mateo Vidal, interpretado por Mario Casas, quien en un intento de separar una pelea termina involucrado en un homicidio involuntario. Condenado a prisión, pasa nueve años privado de la libertad.

Al salir, intenta rehacer su vida junto a su pareja Olivia, quien además espera un hijo. Todo parece encaminarse hacia un futuro más estable hasta que un inesperado llamado desde el teléfono de su novia vuelve a ponerlo todo en duda.

El inocente Netflix 3

Elenco de El inocente con José Coronado

Mario Casas

Alexandra Jiménez

Aura Garrido

José Coronado

Juana Acosta

Susi Sánchez

Ana Wagener

Gonzalo de Castro

Martina Gusmán

Xavi Sáez

El inocente Netflix 1

El inocente, la mejor serie de suspenso en Netflix

El ritmo de El inocente está marcado por una narrativa que alterna entre pasado y presente, con revelaciones que cambian por completo lo que el espectador creía entender. Cada episodio termina con un cliffhanger que obliga a continuar, logrando que la serie se consuma rápidamente en maratón.

El guion aprovecha la tensión emocional de los personajes, mostrando cómo las segundas oportunidades nunca están libres de sombras y cómo el pasado puede irrumpir cuando menos se espera.

El inocente Netflix 2

Cuándos episodios tiene El inocente

Desde su estreno, El inocente se posicionó entre las series más vistas de Netflix en varios países. El público elogió especialmente la intensidad de Mario Casas, quien consolidó su trayectoria con un papel maduro y desafiante.

La crítica destacó la capacidad de la serie para sostener el suspenso a lo largo de los ocho episodios, sin caer en giros forzados. Además, se valoró la calidad técnica de la producción, con una dirección cuidada y una ambientación que refuerza el tono oscuro de la historia.

El inocente Netflix 2

El inocente: un fenómeno que trasciende España

El éxito de El inocente no se limitó a España. Gracias a la plataforma global de Netflix, la serie alcanzó audiencias en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. El hecho de que esté basada en una novela de un autor internacional también atrajo a lectores que ya conocían la obra original.

Así, la producción española logró situarse como un ejemplo de cómo las adaptaciones literarias pueden transformarse en un producto audiovisual atractivo para mercados diversos.

El inocente Netflix 2

Furor por El inocente y las series españolas

Con El inocente, Netflix reafirmó su confianza en el talento español, demostrando que las series de suspenso producidas en el país tienen potencial para competir a nivel mundial. El camino abierto por esta producción seguramente dará lugar a nuevas propuestas que combinarán historias locales con narrativas universales.

El fenómeno que generó Mario Casas junto a José Coronado no solo puso a la serie en el radar, sino que consolidó al thriller español como un género en ascenso dentro del catálogo internacional de Netflix.

Tráiler de El inocente en Netflix