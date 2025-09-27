Milei: "La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes"

En ese contexto, el mandatario destacó los avances de su gestión: "Llevamos a cabo la reforma desregulatoria más ambiciosa de la historia, demostrando nuestro compromiso con normalizar una economía tantas veces manoseada por la política".

Durante la jornada, el presidente estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Lisandro Catalán (Interior) y Patricia Bullrich (Seguridad); y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

Asimismo, Milei subrayó la importancia de un enfoque a largo plazo: "Vinimos a hacer algo distinto y no a empezar a construir la casa por el techo sino a sentar las bases de crecimiento sostenido para el país".

El discurso completo de Javier Milei en La Rural