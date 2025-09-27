En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Turismo
La Rural

Milei: "La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes"

El presidente Javier Milei retomó sus actividades oficiales en el país tras el encuentro con Donald Trump en Estados Unidos y estuvo presente en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo 2025.

Javier Milei: Vamos por el camino correcto

Javier Milei: "Vamos por el camino correcto, pero somos conscientes de que esto recién empieza"
Leé también Milei volvió de EE.UU. con el apoyo de Trump y ahora busca consenso para las reformas laboral, previsional y tributaria
Guillermo Francos convocó a la tercera reunión del Consejo de Mayo para este lunes a las 10 en Casa Rosada. Foto: Archivo. 

En la misma línea, desde el evento que se desarrolla en La Rural de Palermo, sostuvo: "Tenemos claro que la solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes, tampoco inflar artificialmente la demanda emitiendo pesos a mansalva o imponiendo regulaciones que fuercen a la gente a vacacionar en el país".

"Los argentinos no necesitan excusas para elegir Argentina, solo necesitan tener la oportunidad y el camino para dársela no es a la fuerza sino mejorando la oferta", agregó.

Al inicio de su intervención, Milei recordó la situación económica al asumir en diciembre de 2023: "Encontramos un paciente en estado crítico. El país se encontraba al borde de una nueva hiperinflación con indicadores sociales incluso peores que los del 2001".

En ese contexto, el mandatario destacó los avances de su gestión: "Llevamos a cabo la reforma desregulatoria más ambiciosa de la historia, demostrando nuestro compromiso con normalizar una economía tantas veces manoseada por la política".

Durante la jornada, el presidente estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Lisandro Catalán (Interior) y Patricia Bullrich (Seguridad); y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

Asimismo, Milei subrayó la importancia de un enfoque a largo plazo: "Vinimos a hacer algo distinto y no a empezar a construir la casa por el techo sino a sentar las bases de crecimiento sostenido para el país".

El discurso completo de Javier Milei en La Rural

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Turismo La Rural Estados Unidos Donald Trump
Notas relacionadas
Milei retoma la campaña, mientras la Casa Rosada mide el impacto electoral del apoyo de Trump
Gobernadores toman distancia de posibles acuerdos con el Gobierno y patean la discusión para después de las elecciones
Críticas y advertencias en la prensa de EE.UU. por el rescate de Donald Trump a Javier Milei

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar