Julián Álvarez sorprendió a todos al revelar el nombre del primer hijo que espera con Emilia Ferrero

Teniendo presente que Álvarez brilló en el conjunto Millonario del barrio de Núñez antes de saltar a las ligas europeas donde actualmente se desempeña, el periodista Diego Korol atinó a acotar sorprendido "¡Dejale Amadeo!" tras aquella frase dubitativa. Pero acto seguido La Araña sonrió y asintió tímidamente: "Sí, Amadeo".

Vale recordar que para los hinchas de River Plate, club del que salió Julián Álvarez, tiene una significación más que especial porque remite nada menos que a Amadeo Carrizo, una figura mítica del arco del conjunto de Núñez. O también, si se quiere, a Ángel Amadeo Labruna, sin duda otra gloria riverplatense.

Como era de suponer, ese recorte de la entrevista se viralizó hace unas horas en la red social X, lo que inmediatamente despertó todo tipo de reacciones por parte de los hinchas que celebraron semejante muestra de gratitud para con el club que lo vio nacer. ¡Felicidades!

julian alvarez y emilia ferrero 1.jpg

Cómo fue la historia de amor entre Julián Álvarez y Emilia Ferrero

La historia de Julián Álvarez y Emilia Ferrero es un relato que se remonta a la infancia, en el pequeño pueblo de Calchín, Córdoba. Allí, cuando ambos tenían entre 9 y 10 años, comenzaron a compartir un vínculo que con el tiempo se transformaría en un amor sólido y duradero. Compartían el mismo grupo de amigos y se conocieron durante las visitas de Emilia a la casa de su abuelo, un espacio que se convirtió en testigo de los primeros encuentros y juegos entre los dos.

Crecieron juntos en un entorno rural, donde la vida diaria estaba marcada por actividades deportivas y salidas junto a sus amigos. Sin embargo, la relación romántica no se consolidó de inmediato. Fue durante la adolescencia, alrededor de 2017, cuando ambos comenzaron a confirmar sus sentimientos y a mostrarse más cercanos en público. Aunque atravesaron un impasse propio de esa etapa, supieron superarlo, demostrando madurez y fortaleciendo su vínculo.

julian alvarez emilia ferrero.avif

El amor entre Julián y Emilia dio un salto significativo en 2022, cuando él se trasladó a jugar al Manchester City. Fue entonces cuando su relación se hizo pública: Emilia lo despidió en el aeropuerto de Ezeiza con un beso, antes de acompañarlo a Europa para comenzar una vida juntos. Desde ese momento, la pareja ha compartido su día a día entre los compromisos deportivos del futbolista, los estudios y proyectos personales de ambos, construyendo un hogar basado en el respeto, la complicidad y el apoyo mutuo.

En 2025, la historia de amor alcanzó un nuevo capítulo: Julián y Emilia anunciaron que serán padres por primera vez. Este acontecimiento refuerza la imagen de una relación que se consolidó con los años, desde la inocencia de la infancia hasta la adultez, demostrando que el tiempo y la cercanía pueden transformar la amistad en un amor profundo y duradero.

Así, la pareja cordobesa es ejemplo de un vínculo que se fue fortaleciendo con el paso de los años, donde la confianza, la paciencia y el acompañamiento mutuo han sido la base de una relación que sigue creciendo lejos de su tierra natal, pero siempre con la misma esencia que los unió desde pequeños.