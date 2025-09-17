En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
película
Netflix
CINE

La nueva película de Netflix que recién se estrena, se basa en hechos reales y ya es la más vista

Esta película en Netflix con Ana de Armas, Jonah Hill y Miles Teller sorprende con su historia real, un elenco estelar y un trasfondo que pocos conocen.

La nueva película de Netflix que recién se estrena

La nueva película de Netflix que recién se estrena, se basa en hechos reales y ya es la más vista. (Foto: archivo)

Netflix volvió a ser tendencia tras el estreno de "Amigos de armas", una producción que mezcla drama, humor negro y hechos reales. Estrenada en septiembre de 2025 en la plataforma, esta película estadounidense de 2016 regresó para atrapar a una nueva generación de espectadores. Protagonizada por Jonah Hill, Miles Teller y Ana de Armas, se convirtió en una de las cintas más comentadas del catálogo.

Leé también Griselda Siciliani arrasa en Netflix con "Envidiosa 3": la serie más vista vuelve con su tercera temporada
Griselda Siciliani arrasa en Netflix con Envidiosa 3: la serie más vista vuelve con su tercera temporada. (Foto: archivo)

Aunque Amigos de armas toca un tema sensible como la venta ilegal de armamento y sus consecuencias en conflictos bélicos, lo hace con un tono que combina tensión y humor. Todd Phillips, el director de la película, buscó generar un contraste entre lo absurdo de algunas situaciones y la crudeza de la realidad.

De qué trata "Amigos de armas" en Netflix

La historia de Amigos de armas se centra en Efraim Diveroli (Jonah Hill) y David Packouz (Miles Teller), dos jóvenes de Miami que, casi por accidente, entraron en el lucrativo pero peligroso mundo de la venta de armas. Lo que empezó como un negocio menor se transformó en un contrato millonario con el Pentágono, valuado en 300 millones de dólares.

Amigos de armas Netflix 1

Ese acuerdo estaba vinculado con el envío de tropas a Afganistán, y los dos amigos pasaron de ser emprendedores improvisados a traficantes con acceso directo a los grandes despachos de poder en Estados Unidos.

El detalle más impactante es que la película está inspirada en hechos reales. Diveroli y Packouz existieron y realmente lograron enriquecerse vendiendo armas al gobierno estadounidense. El film retrata cómo alcanzaron la cima, pero también cómo la ambición y la falta de escrúpulos los llevaron a situaciones límite.

El elenco de "Amigos de armas"

  • Jonah Hill
  • Miles Teller
  • Ana de Armas
  • Bradley Cooper
  • Kevin Pollak
  • Shaun Toub
  • Steve Lantz
  • Gregg Weiner
  • JB Blanc
  • Patrick St. Esprit
Amigos de armas Netflix 2

Furor en Netflix con "Amigos de armas"

El reestreno de Amigos de armas en septiembre de 2025 tomó por sorpresa a los usuarios de Netflix. A casi una década de su lanzamiento original, la película encontró un nuevo público y escaló rápidamente en el ranking de lo más visto de la plataforma.

Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre el carisma de Jonah Hill, el dramatismo de Miles Teller y la frescura de Ana de Armas. Muchos usuarios destacaron que, pese a los años, la historia sigue siendo actual, sobre todo en un contexto mundial marcado por conflictos y debates sobre la venta de armas.

Amigos de armas Netflix 3

La historia real de "Amigos de armas"

El éxito de la película no solo se debe a su ritmo narrativo, sino también a la inquietud que genera saber que todo está basado en hechos reales. En la vida real, Diveroli y Packouz fueron investigados por irregularidades y fraude. El Pentágono, al descubrir la magnitud del engaño, los llevó a juicio y sus fortunas se desmoronaron rápidamente.

El film, sin embargo, se enfoca más en la relación entre los dos protagonistas y en cómo la ambición los fue transformando. Esa mirada personal logra conectar con el espectador y mostrar que, detrás de los millones y los contratos, había jóvenes inexpertos jugando con fuego.

Amigos de armas Netflix 4

Por qué ver la película en Netflix

El reestreno de Amigos de armas no es casualidad. Netflix apostó por traerla de vuelta al catálogo porque responde a la demanda del público por historias reales con un enfoque entretenido.

La película dura casi dos horas y promete mantenerte pegado a la pantalla, con giros inesperados y momentos que dejan reflexionando sobre el poder del dinero y la corrupción. Además, es una excelente oportunidad para ver a Ana de Armas en uno de sus papeles más recordados antes de convertirse en una estrella mundial.

Tráiler de "Amigos de armas" en Netflix

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
película Netflix
Notas relacionadas
Si te gustó "Entrevías" en Netflix con José Coronado y Luis Zahera, esta es la serie ideal para ver
Netflix revela qué pasó con la desaparición de Madeleine McCann en esta miniserie de 8 episodios
La película con Robert Redford que está en Netflix, arrasó con todo y está entre las más vistas

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar