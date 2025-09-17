La nueva película de Netflix que recién se estrena, se basa en hechos reales y ya es la más vista

Ese acuerdo estaba vinculado con el envío de tropas a Afganistán, y los dos amigos pasaron de ser emprendedores improvisados a traficantes con acceso directo a los grandes despachos de poder en Estados Unidos.
El detalle más impactante es que la película está inspirada en hechos reales. Diveroli y Packouz existieron y realmente lograron enriquecerse vendiendo armas al gobierno estadounidense. El film retrata cómo alcanzaron la cima, pero también cómo la ambición y la falta de escrúpulos los llevaron a situaciones límite.
El elenco de "Amigos de armas"
- Jonah Hill
- Miles Teller
- Ana de Armas
- Bradley Cooper
- Kevin Pollak
- Shaun Toub
- Steve Lantz
- Gregg Weiner
- JB Blanc
- Patrick St. Esprit
Amigos de armas Netflix 2
Furor en Netflix con "Amigos de armas"
El reestreno de Amigos de armas en septiembre de 2025 tomó por sorpresa a los usuarios de Netflix. A casi una década de su lanzamiento original, la película encontró un nuevo público y escaló rápidamente en el ranking de lo más visto de la plataforma.
Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre el carisma de Jonah Hill, el dramatismo de Miles Teller y la frescura de Ana de Armas. Muchos usuarios destacaron que, pese a los años, la historia sigue siendo actual, sobre todo en un contexto mundial marcado por conflictos y debates sobre la venta de armas.
Amigos de armas Netflix 3
La historia real de "Amigos de armas"
El éxito de la película no solo se debe a su ritmo narrativo, sino también a la inquietud que genera saber que todo está basado en hechos reales. En la vida real, Diveroli y Packouz fueron investigados por irregularidades y fraude. El Pentágono, al descubrir la magnitud del engaño, los llevó a juicio y sus fortunas se desmoronaron rápidamente.
El film, sin embargo, se enfoca más en la relación entre los dos protagonistas y en cómo la ambición los fue transformando. Esa mirada personal logra conectar con el espectador y mostrar que, detrás de los millones y los contratos, había jóvenes inexpertos jugando con fuego.
Amigos de armas Netflix 4
Por qué ver la película en Netflix
El reestreno de Amigos de armas no es casualidad. Netflix apostó por traerla de vuelta al catálogo porque responde a la demanda del público por historias reales con un enfoque entretenido.
La película dura casi dos horas y promete mantenerte pegado a la pantalla, con giros inesperados y momentos que dejan reflexionando sobre el poder del dinero y la corrupción. Además, es una excelente oportunidad para ver a Ana de Armas en uno de sus papeles más recordados antes de convertirse en una estrella mundial.
Tráiler de "Amigos de armas" en Netflix