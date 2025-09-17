La nueva película de Netflix que recién se estrena, se basa en hechos reales y ya es la más vista

Ese acuerdo estaba vinculado con el envío de tropas a Afganistán, y los dos amigos pasaron de ser emprendedores improvisados a traficantes con acceso directo a los grandes despachos de poder en Estados Unidos.

El detalle más impactante es que la película está inspirada en hechos reales. Diveroli y Packouz existieron y realmente lograron enriquecerse vendiendo armas al gobierno estadounidense. El film retrata cómo alcanzaron la cima, pero también cómo la ambición y la falta de escrúpulos los llevaron a situaciones límite.

El elenco de "Amigos de armas"

Jonah Hill

Miles Teller

Ana de Armas

Bradley Cooper

Kevin Pollak

Shaun Toub

Steve Lantz

Gregg Weiner

JB Blanc

Patrick St. Esprit

Amigos de armas Netflix 2

Furor en Netflix con "Amigos de armas"

El reestreno de Amigos de armas en septiembre de 2025 tomó por sorpresa a los usuarios de Netflix. A casi una década de su lanzamiento original, la película encontró un nuevo público y escaló rápidamente en el ranking de lo más visto de la plataforma.

Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre el carisma de Jonah Hill, el dramatismo de Miles Teller y la frescura de Ana de Armas. Muchos usuarios destacaron que, pese a los años, la historia sigue siendo actual, sobre todo en un contexto mundial marcado por conflictos y debates sobre la venta de armas.

Amigos de armas Netflix 3

La historia real de "Amigos de armas"

El éxito de la película no solo se debe a su ritmo narrativo, sino también a la inquietud que genera saber que todo está basado en hechos reales. En la vida real, Diveroli y Packouz fueron investigados por irregularidades y fraude. El Pentágono, al descubrir la magnitud del engaño, los llevó a juicio y sus fortunas se desmoronaron rápidamente.

El film, sin embargo, se enfoca más en la relación entre los dos protagonistas y en cómo la ambición los fue transformando. Esa mirada personal logra conectar con el espectador y mostrar que, detrás de los millones y los contratos, había jóvenes inexpertos jugando con fuego.

Amigos de armas Netflix 4

Por qué ver la película en Netflix

El reestreno de Amigos de armas no es casualidad. Netflix apostó por traerla de vuelta al catálogo porque responde a la demanda del público por historias reales con un enfoque entretenido.

La película dura casi dos horas y promete mantenerte pegado a la pantalla, con giros inesperados y momentos que dejan reflexionando sobre el poder del dinero y la corrupción. Además, es una excelente oportunidad para ver a Ana de Armas en uno de sus papeles más recordados antes de convertirse en una estrella mundial.

Tráiler de "Amigos de armas" en Netflix