Maxi El Brother apuntó contra Payarola en medio del escándalo con L-Gante: "Quería quedarse con..."

La conversación se tornó más intensa cuando Paula Varela intervino: "¿Pero por qué él dice que perdió la casa de su hija? Que no tiene nada a nombre de él". El exrepresentante explicó: "Cosas de él a nombre mío no hay nada, sí creo que hay un auto que estamos haciendo la transferencia con su hermano, con Yamil, que creo que se lo regaló a él".

Y contó: "Lo de la casa es una inversión que yo estaba haciendo, queda al lado de la mía, yo tenía dos lotes hace un tiempo, después pensé a construir, hice esos planes de llave en mano que te dan a pagar en cuotas. Yo lo tomé como una inversión para no gastarme la plata en otra cosa. Y cuando Elian la vio, le dije: 'Si te gusta la casa, sé que es en Canning, no es en Rodríguez, donde a vos te gustaría vivir'. Y me dice: 'Sí, me gusta, lo hablamos'. Yo le dije: 'Dale, si te la querés quedar, me la vas pagando como puedas, vamos a estar trabajando juntos y la casa está al lado de la mía, a una calle'. Fue una promesa mía de una charla de nosotros. Le dije: 'Cuando la termine de hacer, la termine de pagar, te la doy, te venís acá, estamos juntos más cerca y me la pagás como podés'. Lo que le di fue una facilidad. Él nunca me dio dinero".

Con estas declaraciones, el exrepresentante buscó despejar las acusaciones en su contra y dejó en claro que, según su versión, las tensiones con L-Gante se originaron en las maniobras de Nicolás Payarola.

Cómo fue la impactante maniobra con la que Nicolás Payarola habría estafado a Wanda Nara y L-Gante

El abogado mediático Nicolás Payarola terminó tras las rejas el 27 de noviembre, luego de un operativo judicial en su vivienda de Nordelta. La causa lo señala por presunta estafa, administración fraudulenta y operaciones de lavado vinculadas a dinero de origen ilícito.

En ese marco, el programa Puro Show (El Trece) expuso cuál habría sido el mecanismo que el letrado habría puesto en práctica y que terminó afectando económicamente tanto a la empresaria Wanda Nara como al cantante L-Gante.

“La Ruta del dinero Wan”, tituló el informe Angie Balbiani, quien presentó un relato minucioso sobre el plan que habría ejecutado Payarola, con el cual se desviaron fondos.

"Hace bastante tiempo que vengo buscando cuál es el vínculo entre Wanda Nara y Nicolás Payarola que hoy está preso", adelantaba la panelista mostrando un gráfico con cifras y conexiones que vinculaban al abogado.

Según lo relatado por Balbiani, el origen de todo se dio cuando Wanda Nara decidió contratar a Payarola para que la acompañara en cuestiones legales relacionadas con sus nuevos proyectos empresariales.

“Wanda Nara contrató a Payarola como abogado para que la defienda. Paralelamente a esto, él le presenta a Nicolás Lorenzón, un influencer que tiene muchos rubros y dentro de ese vínculo había algo que tenía que ver con L-Gante, Maxi el Brother y la música", comentó la panelista.

“Nicolás Lorenzón tiene ocho LLC, esto es público y tiene dos LLC, dos negocios que están en Estados Unidos, con Wanda Nara. Una se llama Wanda Solange Nara y la otra se llama Mr. Nick. Hay bastante dinero en dólares”, detalló.

La situación se habría complicado cuando la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), por falta de tiempo para ocuparse personalmente, le habría delegado la administración de ese negocio al abogado que hoy permanece detenido.

"Payarola empieza a ocuparse de esto con la aprobación de Wanda y paralalelamente el abogado venía tramando que L-Gante se separara de Maxi el Brother, durante ocho meses venía diciéndole que lo dejara, que él se iba a ocupar de sus negocios como representante legal", explicó Angie.

Y agregó: "Hace poquito L-Gante termina el vínculo con Maxi y ahí entra en escena Nicolás Payarola que se apersona en el lugar de casinos legales diciendo que era el representante de Wanda Nara y L-Gante, denme por favor el dinero que se va a cobrar hasta fin de año y lo que se ya se cobró".

“(Payarola) Limpió la zona y cobró el dinero de la publicidad que hacían. Entonces le entregan la plata. ¿Cuánto le entregan? 320 mil dólares, en representación de Wanda Nara y L-Gante“, afirmó la panelista sobre la millonaria cifra en cuestión. Y remarcó que L-Gante habría cobrado por ese entonces 40 mil de la moneda estadounidense.