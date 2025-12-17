ANSES activa el combo de diciembre: bonos y aguinaldo para jubilados
Los refuerzos se pagan de forma proporcional a quienes superan la mínima. ANSES confirmó montos y fechas por DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el pago de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo del SIPA, con una liquidación que combina bonos proporcionales y el medio aguinaldo de diciembre. Este esquema define los montos finales que perciben miles de jubilados en el último mes del año.
El refuerzo económico apunta a sostener el poder adquisitivo en un mes clave por los gastos de fin de año y se liquida de manera escalonada, según el nivel de ingreso mensual. Además, el organismo previsional confirmó que todos los pagos se acreditan antes de Navidad.
Bonos de ANSES: cómo funcionan los refuerzos para jubilados que cobran más de la mínima
Según lo dispuesto en el Decreto 848/2025, ANSES aplica en diciembre un bono extraordinario proporcional. Desde el organismo explicaron que el refuerzo se paga completo a quienes perciben la jubilación mínima, mientras que para los haberes superiores el monto se reduce de forma escalonada hasta desaparecer al alcanzar un tope determinado.
El criterio oficial establece que la suma entre haber mensual + bono no supere los $400.879,59, lo que determina el valor del refuerzo para cada tramo de ingresos.
Montos confirmados del bono en diciembre 2025
De acuerdo con la información oficial, los valores del bono extraordinario quedan definidos de la siguiente manera:
Haber de $340.879,59: bono de $70.000
Haber de $350.879,59: bono de $60.000
Haber de $360.879,59: bono de $50.000
Haber de $370.879,59: bono de $40.000
Haber de $380.879,59: bono de $30.000
Haber de $390.879,59: bono de $20.000
Haber de $400.879,59: bono de $10.000
ANSES aclaró que quienes superan ese monto no perciben el bono, aunque sí cobran el aumento por movilidad y el aguinaldo correspondiente.
Cómo impactan el bono y el aguinaldo en el cobro final de diciembre
Además del refuerzo extraordinario, todos los jubilados y pensionados cobran en diciembre el Sueldo Anual Complementario (SAC), equivalente al 50% del mejor haber del semestre.
Por la combinación del aumento, el bono proporcional y el aguinaldo, ANSES informó que ningún jubilado del SIPA cobrará menos de $581.319,38 en diciembre de 2025, antes de aplicarse los descuentos personales habituales (obra social, aportes y retenciones).
Calendario de pagos ANSES para jubilados con haberes superiores a la mínima
El cronograma de pagos ya está definido y se organiza según la terminación del DNI:
Miércoles 17 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1
Jueves 18 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3
Viernes 19 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5
Lunes 22 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7
Martes 23 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9
Desde el organismo destacaron que este esquema garantiza que todos los jubilados y pensionados cobren antes de las fiestas.