ANSES activa el combo de diciembre: bonos y aguinaldo para jubilados

Montos confirmados del bono en diciembre 2025

De acuerdo con la información oficial, los valores del bono extraordinario quedan definidos de la siguiente manera:

Haber de $340.879,59: bono de $70.000

Haber de $350.879,59: bono de $60.000

Haber de $360.879,59: bono de $50.000

Haber de $370.879,59: bono de $40.000

Haber de $380.879,59: bono de $30.000

Haber de $390.879,59: bono de $20.000

Haber de $400.879,59: bono de $10.000

ANSES aclaró que quienes superan ese monto no perciben el bono, aunque sí cobran el aumento por movilidad y el aguinaldo correspondiente.

aguinaldo

Cómo impactan el bono y el aguinaldo en el cobro final de diciembre

Además del refuerzo extraordinario, todos los jubilados y pensionados cobran en diciembre el Sueldo Anual Complementario (SAC), equivalente al 50% del mejor haber del semestre.

Por la combinación del aumento, el bono proporcional y el aguinaldo, ANSES informó que ningún jubilado del SIPA cobrará menos de $581.319,38 en diciembre de 2025, antes de aplicarse los descuentos personales habituales (obra social, aportes y retenciones).

Calendario de pagos ANSES para jubilados con haberes superiores a la mínima

El cronograma de pagos ya está definido y se organiza según la terminación del DNI:

Miércoles 17 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1

Jueves 18 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3

Viernes 19 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5

Lunes 22 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7

Martes 23 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

Desde el organismo destacaron que este esquema garantiza que todos los jubilados y pensionados cobren antes de las fiestas.