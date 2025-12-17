El aumento que ANSES ya confirmó para los beneficiarios de AUH a partir de enero

El trámite puede realizarse desde los dos meses posteriores al nacimiento y hasta los dos años de vida del niño. El importe a cobrar es el correspondiente al mes en que ocurrió el nacimiento, independientemente de cuándo se gestione la solicitud ante ANSES.

Complemento Leche de ANSES: refuerzo mensual sin trámite

El Complemento Leche continúa otorgándose de forma automática a familias con hijos menores de tres años que cobran AUH y a personas gestantes que perciben la Asignación por Embarazo. Para enero de 2026, el valor mensual estimado será de $47.340.

Este beneficio se liquida sin necesidad de inscripción previa, ya que surge del cruce de información entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, y busca garantizar una alimentación adecuada durante la primera infancia.

Asignación por adopción de ANSES: pago único actualizado

Otra prestación del Plan de los Mil Días es la asignación por adopción, que se paga una sola vez a quienes reciben AUH o Asignación por Embarazo. En enero de 2026, el monto actualizado alcanzaría los $437.541.

La gestión puede realizarse entre los dos meses y los dos años posteriores a la sentencia de adopción. Al igual que en el caso del nacimiento, el valor que se cobra es el vigente en el mes en que se dictó la resolución judicial.

Complemento Salud de ANSES: valores estimados

El Complemento Salud es un pago anual dirigido a familias con niños menores de tres años inscriptos en el Programa Sumar. Aunque se abona una vez al año, su monto se ajusta mensualmente según la movilidad de la AUH.

Para enero de 2026, los valores estimados serían:

$125.518 por hijo menor de edad.

$408.705 por hijo con discapacidad.

Hasta el momento, el Ministerio de Capital Humano no informó en qué mes ANSES realizará el pago de este complemento correspondiente a las familias beneficiarias.