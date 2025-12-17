El aumento que ANSES ya confirmó para los beneficiarios de AUH a partir de enero
Las prestaciones destinadas a familias con hijos pequeños y personas gestantes se ajustarán por movilidad, con montos actualizados para nacimiento, adopción y nutrición.
ANSES ya confirmó un aumento para los beneficiarios de AUH a partir de enero (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prevé aplicar en enero de 2026 una nueva actualización en las prestaciones que integran el Plan de los Mil Días. El incremento estimado sería del 2,47%, en línea con el esquema de movilidad vigente, y alcanzaría a beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE).
Este programa fue establecido por la Ley 27.611 con el objetivo de acompañar a las familias desde la gestación hasta los primeros años de vida de los niños, mediante apoyos económicos y políticas de cuidado integral.
Los valores del Plan de los Mil Días se actualizan tomando como referencia los aumentos de la AUH. Sin embargo, el Proyecto de Presupuesto 2026 propone modificar el mecanismo de actualización automática de las asignaciones familiares, por lo que la confirmación definitiva de los aumentos quedará sujeta a lo que resuelva el Congreso durante el tratamiento legislativo.
Asignación por nacimiento de ANSES: monto previsto para enero
Entre las prestaciones incluidas se encuentra la asignación por nacimiento, un pago extraordinario destinado a titulares de AUH o de la Asignación por Embarazo. Con el ajuste de enero, el monto pasaría a ser de $73.159.
El trámite puede realizarse desde los dos meses posteriores al nacimiento y hasta los dos años de vida del niño. El importe a cobrar es el correspondiente al mes en que ocurrió el nacimiento, independientemente de cuándo se gestione la solicitud ante ANSES.
Complemento Leche de ANSES: refuerzo mensual sin trámite
El Complemento Leche continúa otorgándose de forma automática a familias con hijos menores de tres años que cobran AUH y a personas gestantes que perciben la Asignación por Embarazo. Para enero de 2026, el valor mensual estimado será de $47.340.
Este beneficio se liquida sin necesidad de inscripción previa, ya que surge del cruce de información entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, y busca garantizar una alimentación adecuada durante la primera infancia.
Asignación por adopción de ANSES: pago único actualizado
Otra prestación del Plan de los Mil Días es la asignación por adopción, que se paga una sola vez a quienes reciben AUH o Asignación por Embarazo. En enero de 2026, el monto actualizado alcanzaría los $437.541.
La gestión puede realizarse entre los dos meses y los dos años posteriores a la sentencia de adopción. Al igual que en el caso del nacimiento, el valor que se cobra es el vigente en el mes en que se dictó la resolución judicial.
Complemento Salud de ANSES: valores estimados
El Complemento Salud es un pago anual dirigido a familias con niños menores de tres años inscriptos en el Programa Sumar. Aunque se abona una vez al año, su monto se ajusta mensualmente según la movilidad de la AUH.
Para enero de 2026, los valores estimados serían:
$125.518 por hijo menor de edad.
$408.705 por hijo con discapacidad.
Hasta el momento, el Ministerio de Capital Humano no informó en qué mes ANSES realizará el pago de este complemento correspondiente a las familias beneficiarias.