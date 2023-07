La película basada en hechos reales que dura casi 2 horas, es furor y la ves en Netflix

Embed

Con una duración de 1 hora y 49 minutos, "Inseparables" hizo su esperado debut en Netflix el 9 de septiembre de 2022, ganando rápidamente el reconocimiento y la aceptación del público. La película cuenta la historia de un adinerado hombre de negocios tetrapléjico, interpretado por Oscar Martínez, quien decide contratar a un jardinero impulsivo, encarnado por Rodrigo De La Serna, como su asistente terapéutico.

La sinopsis oficial de "Inseparables" revela: "Un adinerado hombre de negocios con tetraplejia contrata a un jardinero impulsivo como su asistente terapéutico. Basada en hechos reales". Esta premisa intrigante y emotiva ha sido uno de los principales atractivos para los espectadores, quienes se han sentido atraídos por la historia genuina que subyace en la trama.

El reparto de la película también cuenta con talentosos actores que han brindado actuaciones memorables. Además de De La Serna y Martínez, destacan Carla Peterson, Alejandra Flechner, Flavia Palmiero, Rita Pauls, Franco Masini, Joaquín Flamini, Javier Niklison, Mónica Raiola, Malena Sánchez y Martín Banegas, entre otros. Estos actores han sabido dar vida a sus personajes, dotándolos de una autenticidad que ha resonado con el público.

"Inseparables" es una muestra más del poder del cine para contar historias reales y conmovedoras. La película ha logrado conmover a los espectadores al presentar una relación inesperada y profunda entre dos personas muy diferentes, pero que encuentran en su mutua compañía una fuente de crecimiento personal y superación.

La exitosa recepción de "Inseparables" en Netflix demuestra que el público sigue ávido de historias inspiradoras y genuinas, capaces de tocar fibras sensibles y transmitir mensajes poderosos. Esta producción cinematográfica argentina ha dejado una marca en el catálogo de la plataforma y ha dejado claro que el cine latinoamericano tiene mucho que ofrecer al mundo.

Si aún no has tenido la oportunidad de ver "Inseparables", no puedes dejar pasar la ocasión de sumergirte en esta historia basada en hechos reales. Prepárate para experimentar una montaña rusa de emociones, risas y reflexiones sobre la importancia de la amistad y la capacidad humana de sobreponerse a los desafíos más difíciles. "Inseparables" te espera en Netflix, dispuesta a cautivar tu corazón y dejarte con un sabor agridulce de satisfacción.