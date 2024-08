La película basada en una historia real que nadie vio venir y ESTÁ ARRASANDO EN NETFLIX

"El negocio del dolor": Un drama basado en hechos reales

Estrenada en octubre de 2023, "El negocio del dolor" se inspiró en el artículo de The New York Times de 2018, The Pain Hustlers, escrito por Evan Hughes. Con una duración de 2 horas, la película contó con un reparto estelar encabezado por Emily Blunt y Chris Evans, quienes entregaron actuaciones que mantuvieron al espectador al borde del asiento. A pesar de recibir críticas mixtas por parte de la prensa especializada, la película logró cautivar al público de Netflix, convirtiéndose en un título imprescindible para los amantes del drama.