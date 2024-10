La película MÁS ESCANDALOSA del año llega a MAX: ¡Sus protagonistas terminaron muy peleados!

romper el circulo pelicula max.webp

Estos son los estrenos destacados de octubre en MAX:

ROMPER EL CÍRCULO

Estreno: 11 de octubre

Adaptación de It Ends with Us de Colleen Hoover. Lily (Blake Lively) enfrenta una relación compleja mientras su primer amor reaparece. Con Justin Baldoni y Brandon Sklenar.

LA FRANQUICIA

Estreno: 6 de octubre

Serie de comedia sobre el caos tras bastidores de una franquicia cinematográfica. Con Himesh Patel, Aya Cash y Daniel Brühl. Dirigida por Sam Mendes.

ALGUIEN EN ALGÚN LUGAR T3

Estreno: 27 de octubre

Sam, habitante de Kansas, lucha por encajar mientras encuentra consuelo en el canto. Con Bridget Everett y Jeff Hiller. Creada por Hannah Bos y Paul Thureen.

ASTRONAUTA

Estreno: 18 de octubre

Pereira, un astronauta, enfrenta visiones inquietantes tras una misión fallida a la Luna. Voces de Marco Pigosi y Mel Lisboa. Basada en las novelas gráficas de Danilo Beyruth.

BODY BY BETH

Estreno: 14 de octubre

Beth, musa fitness, lucha por mantener su decadente gimnasio. Con Marisa Orth y Veronica Debom. Creada por Carolina Castro.

LAS BRAVAS F.C. T2

Estreno: 3 de octubre

Roberto enfrenta desafíos cuando su hija juega en el equipo rival y Las Bravas están en crisis. Con Mauricio Ochmann e Irán Castillo.

LOS HORRORES DE CADDO LAKE

Estreno: 10 de octubre

Una niña desaparece misteriosamente, desatando secretos oscuros de una familia. Con Dylan O'Brien y Eliza Scanlen. Producida por M. Night Shyamalan.

EL MISTERIO DE SALEM'S LOT

Estreno: 3 de octubre

Ben Mears regresa a su ciudad natal, solo para descubrir un vampiro aterrador. Con Lewis Pullman y Alfre Woodard. Dirigida por Gary Dauberman.

EN NOMBRE DE LA TIERRA

Estreno: 18 de octubre

Jagna lucha por su independencia en una aldea polaca de finales del siglo XIX. Con Kamila Urzedowska y Robert Gulaczyk. De los creadores de Loving Vincent.

LOUDER: THE SOUNDTRACK OF CHANGE

Estreno: 19 de octubre

Documental sobre el poder de la música y el activismo, producido por Selena Gomez y Stacey Abrams. Con un coro de íconos musicales femeninos.