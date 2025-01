La película de Netflix con Jim Carrey que no podés dejar de ver si sos amante de las comedias.

Netflix ha vuelto a conquistar a su audiencia con un estreno que destaca no solo por su calidad, sino por ofrecer una profunda mirada al alma creativa de una de las estrellas más icónicas de Hollywood. Hablamos de "Jim y Andy", el documental que desvela los detalles más íntimos y sorprendentes del proceso actoral de Jim Carrey mientras interpretaba al legendario cómico Andy Kaufman en la película "Man on the Moon" (1999).