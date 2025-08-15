En vivo Radio La Red
ANSES: qué trámites hay que hacer para percibir la Tarjeta Alimentar sí se cobra la AUH

El organismo previsional brindó detalles de los trámites necesarios para acceder a todo el arco de ingresos que ofrece el estado.

Monto a cobrar por AUH con Tarjeta Alimentar.

Conformado el monto de la Tarjeta Alimentar de agosto de 2025 por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se indicó qué trámites se tienen que hacer para no perder estos programas. Este beneficio busca garantizar el acceso a una canasta básica de alimentos para niños y niñas.

El pago de la Tarjeta Alimentar se realiza automáticamente junto con la AUH. Los beneficiarios no necesitan realizar trámites adicionales para recibir este beneficio. El Ministerio de Capital Humano gestiona este programa, que se acredita en una tarjeta prepaga exclusiva para la compra de alimentos.

Los ajustes de las distintas prestaciones de ANSES respondieron al índice de inflación de junio, que alcanzó el 1,6% según el INDEC. El decreto 274/2024 estableció el mecanismo de movilidad que regula estas actualizaciones. Los beneficios modificados incluyen la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y el Complemento Leche.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar está dirigida a grupos específicos de beneficiarios. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años reciben este beneficio. Las mujeres embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo también acceden al programa. Las familias con hijos con discapacidad sin límite de edad y los titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos forman parte de los beneficiarios.

El requisito principal consiste en mantener los datos personales y familiares actualizados en ANSES. Los beneficiarios deben verificar su información en la sección "Información Personal" de Mi ANSES. Este paso garantiza el correcto depósito de los beneficios sin necesidad de trámites adicionales.

&nbsp;Qu&eacute; tr&aacute;mites hay que hacer para percibir la Tarjeta Alimentar s&iacute; se cobra la AUH.&nbsp;

Montos de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025

Los montos de la Tarjeta Alimentar variaron según la cantidad de hijos:

  • Familias con un hijo y AUE: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

El dinero se deposita en la misma cuenta y fecha que la prestación principal. Los beneficiarios consultan su fecha de cobro en el calendario de pagos de ANSES. La sección "Hijos > Mis Asignaciones" en Mi ANSES muestra esta información con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Monto de la AUH en agosto

El monto total de la AUH por hijo ascendió a $112.941 en agosto de 2025. ANSES retiene el 20% de este monto hasta la presentación de la Libreta AUH. El pago mensual fue de $90.352,80 por hijo. La Libreta AUH certifica los controles médicos y la asistencia escolar de los menores.

La Asignación por Embarazo se actualizó a $112.919,26. Este beneficio apoya a las mujeres durante el período de gestación. El Complemento Leche del Plan de los 1000 Días se pagó junto con la AUH para niños de hasta 3 años. El monto de este complemento alcanzó los $42.162 por hijo.

