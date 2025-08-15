ANSES: qué trámites hay que hacer para percibir la Tarjeta Alimentar sí se cobra la AUH

El requisito principal consiste en mantener los datos personales y familiares actualizados en ANSES. Los beneficiarios deben verificar su información en la sección "Información Personal" de Mi ANSES. Este paso garantiza el correcto depósito de los beneficios sin necesidad de trámites adicionales.

Montos de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025

Los montos de la Tarjeta Alimentar variaron según la cantidad de hijos:

Familias con un hijo y AUE: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El dinero se deposita en la misma cuenta y fecha que la prestación principal. Los beneficiarios consultan su fecha de cobro en el calendario de pagos de ANSES. La sección "Hijos > Mis Asignaciones" en Mi ANSES muestra esta información con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Monto de la AUH en agosto

El monto total de la AUH por hijo ascendió a $112.941 en agosto de 2025. ANSES retiene el 20% de este monto hasta la presentación de la Libreta AUH. El pago mensual fue de $90.352,80 por hijo. La Libreta AUH certifica los controles médicos y la asistencia escolar de los menores.

La Asignación por Embarazo se actualizó a $112.919,26. Este beneficio apoya a las mujeres durante el período de gestación. El Complemento Leche del Plan de los 1000 Días se pagó junto con la AUH para niños de hasta 3 años. El monto de este complemento alcanzó los $42.162 por hijo.