Morena Rial y Carmen Barbieri protagonizaron un acalorado cruce cargado de acusaciones e insultos: "Burra"

Enardecida, Carmen redobló la apuesta y le respondió aún peor: “Primero informante, Morena Rial. Chorra, vaga, no haces nada, parásito. Primero informate, porque no era en un boliche, era en un Mc Donals donde él había encargado una comida, fue a buscarla por atrás, y con los chicos que estaban haciendo la cola se armó un lío bárbaro y sus guardaespaldas lo llevaron al auto”.

“Nunca hubo una pelea, nunca estuvo metido en esa. Informate, burra. Sos una burra. ¿Decís que nadie me ve? Vos sos un montón de gente que me ve”, siguió la conductora.

Cómo fue el escándalo que protagonizó Morena Rial en un boliche

Morena Rial se presentó ante la Fiscalía que investiga el robo a una vivienda en Castelar, donde está acusada de integrar la banda responsable del hecho, cometido bajo la modalidad de escruche durante el verano. En las últimas horas, la mediática volvió a ser noticia por un nuevo escándalo.

Según informó Pepe Ochoa en LAM (América TV), la hija de Jorge Rial protagonizó una fuerte pelea en un boliche del barrio porteño de Liniers, con golpes y botellazos, situación que requirió la intervención de la policía para calmar los disturbios.

El panelista relató que Morena Rial se enfrentó a una joven que sospechaba intentaba seducir a su pareja, con una botella en la mano y gritando: “¿Qué te pasa a vos, logi con mi guacho?”.

Pepe Ochoa detalló el incidente que ocurrió dentro del boliche y continuó en la puerta, donde fue necesaria la intervención policial: “Le tiró agua en la cara y la otra le dijo ‘gorda chorra’ y en ese momento Morena le tira la botella en la cara. Piña va, piña viene, los muchachos se entretienen. Los sacan a todos afuera y quilombo mal”.

El panelista siguió con el relato de lo sucedido: “(A Morena) La sacaron del boliche y ella andaba en piernas, y estuvo media hora con todos los amigos pegándole a la reja del boliche, que la habían bajado”.

“Ya era de día. Se la llevó la policía que controlaba toda la situación. La cuestión es que los comienzan a identificar y ella había incitado al pleito, pero los que se pegaron fueron los amigos. Ella insitó al pleito pero los que terminaron a las piñas fueron los amigos", concluyó Ochoa sobre el nuevo escándalo de Morena.