Se supo cuál fue el tratamiento estético que se hizo Eliana Guercio a sus 47 años y le deformó la cara

Según detalló Marina Calabró en LAM, el procedimiento que se habría realizado es un láser CO2, una técnica que regenera la piel desde adentro hacia afuera. Aunque suele considerarse de bajo riesgo, exige cuidados específicos y supervisión constante.

La propia Eliana habría buscado repetir un tratamiento que le dio buenos resultados hace 10 años. Sin embargo, al no poder contactar a su médica de confianza durante la pandemia, recurrió a otra profesional que encontró en redes sociales, atraída por su popularidad online.

Eliana Guercio (1)

Pidió trabajar solo sobre frente y pómulos para mejorar marcas de acné e imperfecciones. Al principio todo parecía ir bien, pero tras el primer control, el discurso cambió: le dijeron que debía esperar entre 20 días y un mes para ver resultados, e incluso que necesitaría más sesiones.

La situación se volvió tan tensa que el arquero de Boca habría ido personalmente al consultorio a pedir el consentimiento firmado antes del procedimiento. Según Calabró, el documento revelaba que intervinieron tres profesionales distintas: una para la consulta inicial, otra para la aplicación del láser y otra para el control posterior.

Eliana estaría evaluando acciones legales, pero sus abogados le habrían aconsejado no dar el nombre de la médica hasta formalizar la denuncia. “Solo quiero evitar que alguien más pase por un mal momento como el que me tocó vivir. Gracias a Dios, es solo estético por ahora”, cerró Guercio.