Se supo cuál fue el tratamiento estético que se hizo Eliana Guercio a sus 47 años y le deformó la cara

Mala praxis estética: se conoció cuál fue el tratamiento que se hizo Eliana Guercio y complicó su salud. Enterate.

Eliana Guercio, a sus 47 años, rompió el silencio y reveló que fue víctima de mala praxis en un tratamiento estético que le dejó secuelas en el rostro. La mediática, conocida por mantener un perfil reservado sobre su vida privada, decidió contar su experiencia para alertar a otras personas y evitar que pasen por lo mismo.

La noticia que alegra a Eliana Guercio mientras se recupera del problema estético de salud

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne más de 341 mil seguidores, la esposa del arquero de Boca, Sergio “Chiquito” Romero, sorprendió con un mensaje contundente: “No vayan a esteticistas que ven en redes sin tener recomendación de confianza o investigar cómo procede la profesional”.

Eliana explicó que comenzó a sufrir reacciones adversas tras someterse a un retoque facial. Aunque su salud está estable, el impacto estético fue evidente y el proceso de recuperación aún continúa.

“Las redes engañan muchísimo. No se fijen en si hay famosas ni en la cantidad de seguidores. Yo entré por ahí. Me dijeron que todo iba a ser como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso”, contó.

Según detalló Marina Calabró en LAM, el procedimiento que se habría realizado es un láser CO2, una técnica que regenera la piel desde adentro hacia afuera. Aunque suele considerarse de bajo riesgo, exige cuidados específicos y supervisión constante.

La propia Eliana habría buscado repetir un tratamiento que le dio buenos resultados hace 10 años. Sin embargo, al no poder contactar a su médica de confianza durante la pandemia, recurrió a otra profesional que encontró en redes sociales, atraída por su popularidad online.

Pidió trabajar solo sobre frente y pómulos para mejorar marcas de acné e imperfecciones. Al principio todo parecía ir bien, pero tras el primer control, el discurso cambió: le dijeron que debía esperar entre 20 días y un mes para ver resultados, e incluso que necesitaría más sesiones.

La situación se volvió tan tensa que el arquero de Boca habría ido personalmente al consultorio a pedir el consentimiento firmado antes del procedimiento. Según Calabró, el documento revelaba que intervinieron tres profesionales distintas: una para la consulta inicial, otra para la aplicación del láser y otra para el control posterior.

Eliana estaría evaluando acciones legales, pero sus abogados le habrían aconsejado no dar el nombre de la médica hasta formalizar la denuncia. “Solo quiero evitar que alguien más pase por un mal momento como el que me tocó vivir. Gracias a Dios, es solo estético por ahora”, cerró Guercio.

