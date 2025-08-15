En vivo Radio La Red
Pronóstico del tiempo en el AMBA: cuándo se va el frío

El fin de semana seguirá fresco, pero se espera un fuerte temporal de lluvia el martes y un alivio térmico el miércoles y jueves, aunque el frío volverá el otro finde.

El pronóstico del tiempo en AMBA para los próximos días anuncia un fin de semana fresco y nublado, seguido por un temporal de lluvia a mitad de semana y un alivio breve con temperaturas más agradables antes de la vuelta del frío.

Según datos de Meteored, el sábado 16 de agosto se presentará con cielo mayormente cubierto, mínima de 8 °C y máxima de 13 °C. El domingo 17, el panorama será similar, con nubes y temperaturas entre 11 °C y 16 °C. No se esperan lluvias para el fin de semana.

El lunes 18, el clima comenzará a desmejorar con lluvias débiles por la tarde y noche, y una máxima de 17 °C. El martes 19 será el punto crítico: se esperan lluvias moderadas durante todo el día, con acumulados cercanos a los 29 mm. La temperatura oscilará entre 13 °C y 15 °C, en una jornada fría y húmeda.

El “veranito” de mitad de semana

El miércoles 20, tras algunas lluvias matinales, el cielo comenzará a despejarse y la máxima alcanzará los 19 °C. El jueves 21 se mantendrán las condiciones agradables, con una máxima de 19 °C y cielo parcialmente despejado. Sin embargo, este respiro durará poco.

Vuelve el frío antes del fin de semana

El viernes 22, la temperatura descenderá a 16 °C y para la madrugada del sábado 23 se espera la mínima más baja de la semana: apenas 6 °C. El frío volverá a dominar el panorama en el Área Metropolitana de Buenos Aires, dejando atrás las breves horas de calor.

