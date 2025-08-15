Pronóstico del tiempo en el AMBA: cuándo se va el frío

El lunes 18, el clima comenzará a desmejorar con lluvias débiles por la tarde y noche, y una máxima de 17 °C. El martes 19 será el punto crítico: se esperan lluvias moderadas durante todo el día, con acumulados cercanos a los 29 mm. La temperatura oscilará entre 13 °C y 15 °C, en una jornada fría y húmeda.