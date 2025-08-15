Marixa Balli anunció entre lágrimas su salida de LAM y soprendió a todos: los motivos

Junto a Yanina Latorre, a quien conoce desde los 15 años según contó en SQP (América TV), se fundieron en un abrazo mientras el público en el estudio la ovacionaba. La despedida reflejó no solo el cariño de sus compañeras, sino también el afecto de los seguidores que la acompañaron durante su paso por el programa.

Antes de retirarse, Balli quiso dejar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores: "Quiero que sepan que estoy genial y me voy feliz".

Embed

Cómo fue el cruce de Marixa Balli con Pepe Ochoa por la conducción de LAM

Ángel de Brito sufrió una lesión mientras practicaba deporte, lo que lo obligó a ausentarse de sus trabajos durante la segunda semana de julio, tanto en el streaming Ángel Responde como en LAM (América TV).

El conductor explicó la situación en sus historias de Instagram: “Pasaron cosas. Me desgarré gemelo derecho jugando al pádel, en la mitad del partido. Lo malo es que quedo afuera del deporte por un rato. Lo bueno es que íbamos perdiendo ma!!! Reposo, hielo, calmante”.

Ese día, Marixa Balli contó en El ejército de la mañana (Bondi Live) que la producción la había llamado cuando estaba por llegar al canal para informarle que sería ella quien conduciría el programa. Sin embargo, minutos más tarde le comunicaron que finalmente Pepe Ochoa estaría a cargo del ciclo, situación que la incomodó.

En diálogo con Ángel y Pepe, la panelista aclaró lo sucedido: "No estoy odiada, no estoy buscando ese lugar, ¿ok? Entonces no, nada que ver".

Además, Balli se refirió a su decisión de no volver a conducir el ciclo: "No quiero conducir más LAM a partir de ahora, tendré mis motivos, pero no quiero", y agregó: "Reconozco que no soy periodsita pero por momentos no me dan lugar. Es un tema que ya el programa es así, va y va y cuando veo que no me meto, ya está, yo relajo. Me molesta que cada vez que Ángel se va de vacaciones digan: qué cara de tu... Nada que ver".

"Diez minutos antes me llamaron para conducir y después te llamaron a vos. Con Pepe todo bien, me molestó la actitud de decirme que era demasiada información Vicuña, Icardi, lo de Nico Vázquez. Eso y decirme tarada es lo mismo", relató Cachaca acerca de la situación que la indignó.

La panelista continuó mostrando su enojo: "Tengo 45 años de trayectoria. No me gusta que me digan cosas desubicadas porque soy una profesional". Y detalló: "Me dijeron a cuatro cuadras del canal que tenía que conducir y dije bueno ok. Terminé de estacionar y me dijeron no que es mucha información. No me subestimen, lo que no quiero es que me jodan porque tengo un nombre y soy una profesional".

Minutos después, Balli tomó la decisión de abandonar el grupo de WhatsApp de las angelitas de LAM: "Me retiro del chat de angelitas, es una decisión. Que me manden un privado", dejando claro que lo que la molestó no fue no ser la designada para conducir, sino la forma en que la bajaron de ese rol a último momento.