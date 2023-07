La película de Netflix que tiene romance, problemática familiar y pasión

image.png

"A través de mi ventana", de Netflix

Dirigida por Marçal Forés, la producción se estrenó hace un año y medio y, pese al tiempo transcurrido, sigue batiendo récords y ubicándose en lo más alto.

Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una palabra. Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Pero ella no es una niña inocente y no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma.

Embed

De qué trata "A través de mi ventana", de Netflix

"La atracción de Raquel por su vecino se convierte en algo más cuando él empieza a enamorarse de ella, pese a las objeciones de su familia", reza la sinopsis

Reparto de "A través de mi ventana", de Netflix