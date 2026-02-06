La provocativa foto de Leila Gianni en su baño que fue censurada por una red social

Gianni fue electa concejal en La Matanza por La Libertad Avanza en septiembre pasado, luego de caer ante el peronismo por 52,86% de los votos contra el 28,91%. El mismo día en que asumió la banca rompió el bloque.

gianni

Esa decisión derivó en su apartamiento del partido que lidera Javier Milei. “Desde La Libertad Avanza La Matanza comunicamos oficialmente que la concejal Leila Gianni no pertenece, no representa ni se encuentra autorizada a hablar en nombre de nuestro espacio, luego de su decisión deliberada de romper el bloque el mismo día de asumir la banca obtenida con los votos de los vecinos”, se expresó a través de un comunicado publicado en diciembre.