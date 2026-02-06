En vivo Radio La Red
La provocativa foto de Leila Gianni en su baño que fue censurada por una red social

La concejal de La Matanza por La Libertad Avanza sorprendió en sus redes sociales con una publicación subida de tono.

La concejal de La Matanza por La Libertad Avanza Leila Gianni sorprendió en sus redes sociales (Foto: archivo).

La concejal de La Matanza por La Libertad Avanza y abogada Leila Gianni sorprendió con una publicación en redes sociales que llevó a la plataforma X, ex Twitter, a bloquear la imagen y calificarla como “contenido para adultos”.

En la fotografía, que también replicó en Instagram, se ve a la funcionaria en traje de baño, recostada contra las cerámicas de una bañera con abundante espuma.

El posteo fue acompañado por una frase correspondiente al tema “Mis días de enero”, de Tan Biónica, la banda liderada por Chano Charpentier.

“Tengo tantas ganas de parar y de seguir, o de fugarme por algunos siglos de mí”, escribió Gianni en el mensaje, que tuvo cientos de interacciones.

Gianni fue electa concejal en La Matanza por La Libertad Avanza en septiembre pasado, luego de caer ante el peronismo por 52,86% de los votos contra el 28,91%. El mismo día en que asumió la banca rompió el bloque.

Esa decisión derivó en su apartamiento del partido que lidera Javier Milei. “Desde La Libertad Avanza La Matanza comunicamos oficialmente que la concejal Leila Gianni no pertenece, no representa ni se encuentra autorizada a hablar en nombre de nuestro espacio, luego de su decisión deliberada de romper el bloque el mismo día de asumir la banca obtenida con los votos de los vecinos”, se expresó a través de un comunicado publicado en diciembre.

