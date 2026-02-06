En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

Polémica en la Fórmula 1: la FIA analiza una medida que perjudicaría a Alpine y Colapinto

La FIA evalúa implementar una nueva medida que perjudicaría directamente Mercedes y en sus equipos clientes, entre ellos Alpine, equipo en el que corre Franco Colapinto.

Polémica en la Fórmula 1: la FIA analiza una medida que perjudicaría a Alpine y Colapinto

La Fórmula 1 todavía no comenzó su temporada 2026, pero ya enfrenta una fuerte polémica técnica y política. A menos de un mes del debut del nuevo reglamento, la FIA analiza cambiar el método con el que se mide la relación de compresión de los motores, una decisión que podría afectar directamente a Mercedes y, en consecuencia, a Alpine, el equipo donde corre Franco Colapinto.

image

El eje del debate gira en torno a uno de los parámetros clave de las nuevas unidades de potencia. Hasta el momento, la relación de compresión se verificaba con el motor detenido y en frío. Sin embargo, según informó el medio italiano Corriere dello Sport, el organismo rector estudia aplicar un nuevo procedimiento: medir ese valor con el motor ya en temperatura, aunque sin actividad dinámica, antes de las carreras o durante el proceso de homologación.

El límite técnico seguiría siendo el mismo, con una relación máxima fijada en 16:1. No obstante, la discusión surgió a partir de la interpretación de Mercedes, que habría diseñado una solución capaz de cumplir ese valor en condiciones estáticas, pero que lo superaría cuando el motor alcanza temperatura de funcionamiento.

Esa lectura fue impulsada por Ferrari, Honda y Audi, que plantearon el reclamo y pusieron en duda la equidad del reglamento. La situación generó un foco de tensión entre los fabricantes antes incluso del estreno de la nueva normativa.

Por qué la posible medida podría afectar a Alpine y a Colapinto

Alpine utilizará motores desarrollados por Mercedes, por lo que cualquier modificación en la forma de validación técnica podría impactar de manera directa en el rendimiento de su unidad de potencia. En un reglamento nuevo, donde las diferencias entre fabricantes pueden definir el orden de la parrilla, un cambio de este tipo podría alterar el equilibrio de fuerzas desde el arranque del campeonato.

Desde la FIA aseguran que el límite de compresión no se modificaría, pero sí el método de control, con el objetivo de eliminar lo que consideran una posible “zona gris” reglamentaria. Este tipo de ajustes no requiere unanimidad: basta con el aval del organismo, de la Fórmula 1 y de cuatro de los cinco fabricantes de motores, por lo que la postura de Red Bull Powertrains aparece como determinante.

Mercedes, por su parte, defiende la legalidad de su diseño. Sostiene que su unidad de potencia fue desarrollada dentro de los márgenes del reglamento vigente y que cambiar el método de medición a esta altura implicaría “modificar las reglas del juego”. En esa línea, el jefe del equipo, Toto Wolff, fue contundente: “El texto es claro y no admite interpretaciones alternativas”.

No es la primera vez que la Fórmula 1 enfrenta un conflicto técnico antes de una nueva era reglamentaria. Sin embargo, en este caso la disputa se produce antes de que los motores hayan debutado en pista, lo que deja en evidencia que la batalla política y técnica ya comenzó incluso antes del inicio de la temporada.

