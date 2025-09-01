Violento ataque: el hijo de un concejal de Fuerza Patria creyó que un vecino era militante de LLA y le partió la mandíbula

La ciudad de Baradero se convirtió el jueves pasado en escenario de un nuevo episodio de violencia política, en medio de la recta final hacia las elecciones legislativas bonaerenses del próximo domingo.
Thomas Hidalgo, padre de tres hijos, fue atacado en la puerta de su casa por el hijo del concejal Leonardo Bagalá, después de confundirlo con un militante de La Libertad Avanza.
La víctima fue Thomas Hidalgo, un herrero que ese mismo día había perdido su empleo y que, junto a un amigo, se encontraba colocando un cartel para difundir un emprendimiento propio en la intersección de la ruta provincial 41 y la calle Lugones. Mientras realizaban la tarea, apareció el concejal Leonardo Bagalá, referente de Fuerza Patria y candidato a renovar su banca, quien lo increpó al confundirlo con un militante de La Libertad Avanza.
Según relató Hidalgo en declaraciones radiales, la discusión fue breve y él regresó a su casa sin imaginar lo que ocurriría después. Apenas unos minutos más tarde, recibió la visita de Lucio Bagalá, hijo del edil, que lo fue a buscar hasta la puerta de su domicilio. “Me preguntó qué problema tenía con su papá, intenté explicarle lo que había pasado, pero no me dejó hablar: me dio una trompada y me quebró la mandíbula”, contó la víctima en declaraciones radiales.
Las cámaras de seguridad instaladas en su vivienda registraron el ataque: el joven, vestido con gorra azul y blanca, remera celeste y jeans, golpeó dos veces en el rostro a Hidalgo, que cayó al suelo sin posibilidad de defenderse. Ya con el hombre tirado, el agresor se inclinó sobre él y lo amenazó nuevamente antes de escapar.
El herrero quedó inconsciente y debió ser trasladado de urgencia. Los médicos confirmaron que sufrió una fractura de mandíbula y lesiones en otros huesos de la cara. Actualmente permanece internado en el hospital Modelo de Vicente López, donde fue sometido a una cirugía reconstructiva.
Padre de tres hijos —dos mellizos de cuatro años y un niño de siete—, Hidalgo grabó un video desde la sala de rehabilitación en el que narró lo sucedido. “Todo esto me pasó por intentar trabajar, por ganarme la vida de manera honesta. Esto no es solo violencia contra mí, es violencia contra el derecho de cualquier persona a vivir en paz, a expresarse y a salir adelante con su esfuerzo”, expresó.
Finalmente, pidió que el caso no quede impune: “Yo pido justicia. No solo por mí, sino para que nunca más alguien en Baradero ni en ninguna parte del país termine en un hospital por una confusión y la violencia de otros”.