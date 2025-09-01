En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Ataque
concejal
VIOLECIA POLÍTICA

Violento ataque: el hijo de un concejal de Fuerza Patria creyó que un vecino era militante de LLA y le partió la mandíbula

Thomas Hidalgo, padre de tres hijos, fue atacado en la puerta de su casa por el hijo del concejal Leonardo Bagalá, después de confundirlo con un militante de La Libertad Avanza.

Violento ataque: el hijo de un concejal de Fuerza Patria creyó que un vecino era militante de LLA y le partió la mandíbula

La ciudad de Baradero se convirtió el jueves pasado en escenario de un nuevo episodio de violencia política, en medio de la recta final hacia las elecciones legislativas bonaerenses del próximo domingo.

Leé también "No cuidaron al Presidente": el ministro de Seguridad de PBA se sumó a la polémica por la violencia en Lomas de Zamora
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alonso, devolvió la responsabilidad por la seguridad del presidente a la Nación. (foto: Gentileza Radio Provincia)

La víctima fue Thomas Hidalgo, un herrero que ese mismo día había perdido su empleo y que, junto a un amigo, se encontraba colocando un cartel para difundir un emprendimiento propio en la intersección de la ruta provincial 41 y la calle Lugones. Mientras realizaban la tarea, apareció el concejal Leonardo Bagalá, referente de Fuerza Patria y candidato a renovar su banca, quien lo increpó al confundirlo con un militante de La Libertad Avanza.

Según relató Hidalgo en declaraciones radiales, la discusión fue breve y él regresó a su casa sin imaginar lo que ocurriría después. Apenas unos minutos más tarde, recibió la visita de Lucio Bagalá, hijo del edil, que lo fue a buscar hasta la puerta de su domicilio. “Me preguntó qué problema tenía con su papá, intenté explicarle lo que había pasado, pero no me dejó hablar: me dio una trompada y me quebró la mandíbula”, contó la víctima en declaraciones radiales.

Embed

Las cámaras de seguridad instaladas en su vivienda registraron el ataque: el joven, vestido con gorra azul y blanca, remera celeste y jeans, golpeó dos veces en el rostro a Hidalgo, que cayó al suelo sin posibilidad de defenderse. Ya con el hombre tirado, el agresor se inclinó sobre él y lo amenazó nuevamente antes de escapar.

El herrero quedó inconsciente y debió ser trasladado de urgencia. Los médicos confirmaron que sufrió una fractura de mandíbula y lesiones en otros huesos de la cara. Actualmente permanece internado en el hospital Modelo de Vicente López, donde fue sometido a una cirugía reconstructiva.

Padre de tres hijos —dos mellizos de cuatro años y un niño de siete—, Hidalgo grabó un video desde la sala de rehabilitación en el que narró lo sucedido. “Todo esto me pasó por intentar trabajar, por ganarme la vida de manera honesta. Esto no es solo violencia contra mí, es violencia contra el derecho de cualquier persona a vivir en paz, a expresarse y a salir adelante con su esfuerzo”, expresó.

Finalmente, pidió que el caso no quede impune: “Yo pido justicia. No solo por mí, sino para que nunca más alguien en Baradero ni en ninguna parte del país termine en un hospital por una confusión y la violencia de otros”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ataque concejal Violencia La Libertad Avanza
Notas relacionadas
Una enfermera acusó a un cura por violencia de género tras una relación y le encontraron un arsenal
José Luis Espert sobre los incidentes en los actos de LLA: "Lo único que tiene el kirchnerismo es la violencia"
Cómo fue el insólito ataque que mató a Milagros: de ayudar a una persona a ser asesinada

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar