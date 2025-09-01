Violento ataque: el hijo de un concejal de Fuerza Patria creyó que un vecino era militante de LLA y le partió la mandíbula

El herrero quedó inconsciente y debió ser trasladado de urgencia. Los médicos confirmaron que sufrió una fractura de mandíbula y lesiones en otros huesos de la cara. Actualmente permanece internado en el hospital Modelo de Vicente López, donde fue sometido a una cirugía reconstructiva.

Padre de tres hijos —dos mellizos de cuatro años y un niño de siete—, Hidalgo grabó un video desde la sala de rehabilitación en el que narró lo sucedido. “Todo esto me pasó por intentar trabajar, por ganarme la vida de manera honesta. Esto no es solo violencia contra mí, es violencia contra el derecho de cualquier persona a vivir en paz, a expresarse y a salir adelante con su esfuerzo”, expresó.

Finalmente, pidió que el caso no quede impune: “Yo pido justicia. No solo por mí, sino para que nunca más alguien en Baradero ni en ninguna parte del país termine en un hospital por una confusión y la violencia de otros”.