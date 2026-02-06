Quién es el hermano de Maxi López: su vida junto a su marido y el vínculo con Daniela Christiansson

ezequiel lopez1

Cuál fue el fuerte pedido de Valentino López a su papá Maxi que descolocó a Wanda Nara

En una charla profunda con Nacho Elizalde, Maxi López se animó a abrir su costado más íntimo y relató un episodio que lo tocó de manera especial: el pedido que le hizo su hijo mayor, Valentino, fruto de su relación con Wanda Nara, cuando apenas tenía 15 años.

En ese entonces, la dinámica familiar estaba dividida entre distintos destinos. Maxi vivía en Londres junto a su esposa Daniela Christiansson y su hija pequeña Elle, mientras que Wanda se encontraba instalada en Estambul junto a Mauro Icardi y sus hijas Francesca e Isabella. Allí también estaban Constantino y Benedicto, los otros dos hijos que comparte con López.

"Wanda vuelve de nuevo a Turquía, y yo tengo una llamada con Valentino, que tenía 14, 15 años, y me dice: 'Papá, yo me quiero quedar a vivir en Argentina'", relató Maxi.

El exdelantero intentó ofrecerle otra opción: “Yo le dije: 'Vení a Londres con papá, te consigo un club, te vas a probar en dos segundos'. 'No, no, no, yo hice la prueba, todo este esfuerzo, me quedo a vivir en Argentina', me dice. Entonces hablé con mi hermano, que vivía en Buenos Aires, le pregunté si podía quedarse a vivir con él, porque yo estoy en Inglaterra, y él se quiere quedar en Argentina”.

“Yo estaba con el corazón que se me apretaba todo. Y decía: 'Por qué no viene acá'. Él quería eso. No le podía cortar el sueño, es lo que él quiere y hasta se quería quedar solo por esto, dale por ahí. Mi hermano, obviamente, tiene un nene con su pareja pero lo arroparon”, admitió.

Por último, Valentino encontró en su tío y en la familia de éste el apoyo que necesitaba. Maxi lo reconoció con emoción: “Nunca mejor estuvo contendio con ellos, que le dieron todo el amor. Y con Wanda era ‘lo entendías o lo entendías’. Fue todo muy rápido”.