La reacción inesperada de Pablo Duggan tras la tajante respuesta del Kun Agüero

al escucharlo, Agüero respondió: “No sé quién era... un tal Duggan. La verdad, no sé quién es pero supongo es un periodista el que dice eso. Pero me chupa un hue…, no me voy a meter en eso. Yo doy mi opinión" y agregó: "También dijo que nunca gané en pesos. Yo fui pobre y a mí nadie me ayudó, esa es la realidad. Cuando yo empecé jugando en Independiente, ganaba 2.500 pesos. Y vos seguramente estarías como ahora, viviendo en un barrio privado, porque sé que vivís en un barrio privado y te hacés el la la la, así que mejor no hablemos".

El periodista dio la discusión por terminada, luego de pedirle perdón al Kun a través de sus redes sociales.

“Estimado Sergio Agüero, por acá te hago llegar mis disculpas, no fue mi intención insultarte. Solo quise llamarte la atención por tus declaraciones sobre la dolarización. Entiendo que no apoyás semejante bochorno. Me alegro ¡Saludos!”, escribió Duggan en su cuenta de Twitter.

image.png

Recientemente Pablo Duggan atacó fuertemente al Kun Agüero desde uno de sus editoriales en Radio 10 por pronunciarse a favor de la dolarización de la economía argentina, en medio de la más que compleja situación económica que vive el país donde la inflación no para, los sueldos no alcanzan y los argentinos somos cada día más pobres.

"Está hablando desde su lugar de multimillonario en dólares, no es que tiene la plata acá en pesos, nunca cobró un sueldo en pesos. Para él claro que la dolarización es lo mejor que le puede pasar, y le importa un carajo el peso, no debe mirar un peso hace años, se caga en el peso", dijo entre otras cosas el periodista en un claro ataque al ex de Gianinna Maradona.

En tanto, en las últimas horas Agüero le respondió a Duggan desde sus transmisiones de stream, cuando le consultaron "¿Escuchaste cómo te culparon en Argentina por tus comentarios por tu comentarios del dólar? Nunca tiene la culpa los que gobiernos. Siempre son los otros".