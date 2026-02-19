Congreso vallado por el paro de la CGT: cómo es el fuerte operativo de seguridad y qué calles están cortadas

El clima previo también estuvo marcado por el conflicto en la empresa Fate, que anunció el cierre de su planta en San Fernando y el despido de más de 900 empleados. Si bien el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria, la decisión elevó el nivel de conflictividad en las horas previas al paro y se sumó al rechazo a la reforma laboral.

Cerca del mediodía, con el Congreso vallado y fuertemente custodiado por fuerzas federales y de la Ciudad, comenzaron a llegar los primeros manifestantes a la Plaza del Congreso.

Fuerte operativo policial en el Congreso

Al llegar al Congreso, el panorama es de cierre total: no se puede avanzar por el amplio operativo de seguridad desplegado en la zona. El perímetro está completamente vallado y controlado por fuerzas federales y de la Ciudad, en el marco del debate de la reforma laboral.

En la Ciudad de Buenos Aires trabajan alrededor de 950 efectivos federales, cifra que asciende a unos 1.200 si se suman los que están asignados a accesos y periferias. Se trata de fuerzas con poder de policía, es decir, con facultades para intervenir en la vía pública y realizar detenciones. Entre ellas se encuentran la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval Argentina.

Como dato de último momento, también se observan dos camiones de traslado del Servicio Penitenciario en la zona.

Por su parte, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires dispuso unos 800 efectivos, ya que la movilización se desarrolla en su jurisdicción. Los agentes porteños custodian el denominado “tercer anillo” de seguridad, es decir, las áreas externas al perímetro estrictamente federal.

Tanto el Congreso de la Nación Argentina como la Casa Rosada son edificios nacionales y están bajo resguardo de fuerzas federales en sus accesos y dentro del perímetro inmediato. En cambio, la custodia de las calles, como los desplazamientos por Avenida de Mayo o la 9 de Julio, así como los puntos una vez que se ingresa a la Capital desde el Puente Pueyrredón, queda a cargo de la Policía de la Ciudad.

En el operativo participan unidades de infantería de cada fuerza. Son los efectivos que se observan con chalecos, escudos y cascos: se trata de grupos entrenados para el control de eventos masivos y conflictos en la vía pública, equipados con armas no letales y gas pimienta.

Cortes y operativos en la Ciudad

Durante la mañana, la protesta afectó los principales ingresos a la Capital, aunque varios bloqueos fueron levantados con el correr de las horas. A las 11 se realizó una conferencia de prensa en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, sobre Avenida Hipólito Yrigoyen, lo que generó restricciones y desvíos en la zona, con presencia policial desde temprano.

A partir del mediodía, el eje de las manifestaciones se trasladó hacia el centro porteño, con una concentración en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo y posterior movilización hacia el Congreso. En las inmediaciones del Parlamento se dispuso un operativo reforzado, con vallados y cortes totales en el perímetro. Las interrupciones incluyeron tramos de Avenida Rivadavia, Avenida Entre Ríos, Hipólito Yrigoyen y Alsina, manteniendo cerrada la circulación en varias cuadras del microcentro.

En los accesos metropolitanos la situación fue cambiante. Un corte en el Acceso Oeste, a la altura de Moreno, fue desalojado tras incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que incluyeron empujones, lanzamiento de objetos y quema de neumáticos. La traza quedó habilitada, aunque con demoras. También se levantaron bloqueos en la Autopista Buenos Aires–La Plata.

En la zona norte del conurbano, la Panamericana fue liberada pero continúa con tránsito lento por la presencia policial. En Avellaneda, el Puente Pueyrredón mantuvo un bloqueo parcial, con circulación restringida en uno de los accesos clave hacia la Ciudad.

Situación en el conurbano y el interior

Pasado el mediodía, en el conurbano bonaerense persistían acciones puntuales y cortes intermitentes en distintos puntos, que provocaban demoras según la zona.

Hubo protestas en Avellaneda (bajada del Puente Nicolás Avellaneda), Quilmes (Triángulo de Bernal), Guernica (Ruta 210 y avenida Eva Perón), Glew (Ruta 205 y Patria), Longchamps (Ruta 210), Claypole (Ruta 4 y Puente de Claypole), La Matanza (Ruta 3 y Salvigni), Moreno (Ruta 23 y Acceso Oeste) y Máximo Paz (Ruta 205 y Pereda). En La Plata se desactivaron los cortes en la bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata y en distintos cruces, aunque continuaban los operativos preventivos.

Fuera del AMBA, la medida de fuerza también tuvo repercusión. Se registraron actividades en Mar del Plata, Junín, Azul, Pergamino y Coronel Rosales; además de protestas en el Gran Rosario y la capital santafesina, un acto en Comodoro Rivadavia, una concentración en el nudo vial de Mendoza, una convocatoria frente a la Casa de Gobierno en Jujuy y una movilización en Santa Rosa, La Pampa.