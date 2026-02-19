Buscá los billetes de 100 pesos que tenés guardados en casa porque son un tesoro millonario

En portales de compraventa y sitios especializados, estos ejemplares se ofrecieron a precios que superaron ampliamente su valor original. Hubo publicaciones que sorprendieron incluso a los expertos del sector.

100 pesos Eva Perón

Los errores que dispararon el precio

No cualquier billete sirve. El mercado fue claro: el valor aumentó cuando apareció un error evidente y comprobable.

Entre las fallas más buscadas se encontraron:

Doble impresión.

Cortes descentrados.

Falta parcial de tinta.

Defectos visibles en la numeración.

Desalineaciones en el diseño.

En promedio, algunos de estos billetes se ofrecieron desde $50.000 en adelante. El precio varió según el tipo de error y, sobre todo, según el estado de conservación. Un ejemplar sin circular multiplicó su valor.

Una de las publicaciones más llamativas describió así su producto: “Impecable billete de 100 pesos Eva Perón, serie AA primer millar n° 00.000.198AA sin circular. Firmas: Vanoli – Boudou. Único en ML”. Por ese ejemplar solicitaron 80 mil pesos.

El detalle de las firmas también influyó. Las combinaciones poco frecuentes sumaron atractivo para quienes buscan piezas específicas.

100 pesos Eva Perón billete

Las numeraciones especiales que pueden valer más que el papel

Además de los errores de impresión, la numeración se convirtió en otro factor determinante. No todos los números despertaron interés. Solo algunos patrones específicos.

Los coleccionistas buscaron:

Números extremadamente bajos, como 00000001.

Números capicúa, por ejemplo 12344321.

Series repetidas, como 11111111 o 22222222.

Combinaciones consecutivas poco comunes.

Estos patrones generaron una sensación de exclusividad. La rareza impulsó el precio. Y el estado del billete volvió a ser clave: sin dobleces, sin manchas y con bordes intactos, el valor aumentó considerablemente.

El caso que sorprendió: billetes con la imagen de Julio Argentino Roca

Pero no todo se concentró en la figura de Eva Perón. También aparecieron publicaciones vinculadas a los billetes de 100 pesos con la imagen de Julio Argentino Roca.

En plataformas como Mercado Libre se ofrecieron ejemplares que superaron los 3 millones y medio de pesos. La razón volvió a ser un error de impresión muy particular.

En estos casos, el billete presentó un faltante de tinta en el número “100” ubicado en la esquina superior izquierda. Esa imperfección lo distinguió del resto. Lo transformó en una pieza diferente. Y en el universo del coleccionismo, diferente significa valioso.

Billete 100 pesos Julio Argentino Roca

Dónde se venden y cómo se reconocen

Los principales espacios de comercialización fueron:

Plataformas digitales de compraventa.

Sitios especializados en numismática.

Grupos cerrados de coleccionistas.

Ferias específicas del rubro.

El primer paso consiste en revisar cuidadosamente el billete. Observarlo con buena luz. Verificar alineaciones, colores y numeración. Compararlo con otro ejemplar común puede ayudar a detectar diferencias.

Luego, los expertos recomiendan consultar a un profesional antes de publicarlo. Una tasación adecuada evita sobrevalorar o subestimar la pieza.