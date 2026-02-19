Buscá los billetes de 100 pesos que tenés guardados en casa porque son un tesoro millonario. (Foto: Archivo)
Si tenés billetes de 100 pesos en tu casa, tenés un tesoro. La frase dejó de ser exageración y empezó a circular con fuerza en foros de coleccionismo y plataformas de compra y venta. Lo que parecía un simple papel guardado en un cajón se convirtió, para algunos, en una pieza codiciada que puede alcanzar valores impensados.
En el mundo de la numismática argentina, ciertos billetes que ya salieron de circulación o que presentan detalles inusuales adquirieron un valor muy superior al nominal. Entre ellos, los billetes de 100 pesos ocuparon un lugar destacado. No todos. Solo aquellos que reúnen características específicas.
El fenómeno detrás de los billetes de 100 pesos que se volvieron un tesoro
El interés no surgió de un día para el otro. Con el paso del tiempo, determinados errores de impresión y series especiales comenzaron a captar la atención de coleccionistas. Esos detalles mínimos marcaron la diferencia.
Algunos billetes de 100 pesos argentinos, especialmente los que llevaron la imagen de Eva Perón, se transformaron en los más buscados. ¿El motivo? Fallas de fábrica que los hicieron únicos.
En portales de compraventa y sitios especializados, estos ejemplares se ofrecieron a precios que superaron ampliamente su valor original. Hubo publicaciones que sorprendieron incluso a los expertos del sector.
Los errores que dispararon el precio
No cualquier billete sirve. El mercado fue claro: el valor aumentó cuando apareció un error evidente y comprobable.
Entre las fallas más buscadas se encontraron:
Doble impresión.
Cortes descentrados.
Falta parcial de tinta.
Defectos visibles en la numeración.
Desalineaciones en el diseño.
En promedio, algunos de estos billetes se ofrecieron desde $50.000 en adelante. El precio varió según el tipo de error y, sobre todo, según el estado de conservación. Un ejemplar sin circular multiplicó su valor.
Una de las publicaciones más llamativas describió así su producto: “Impecable billete de 100 pesos Eva Perón, serie AA primer millar n° 00.000.198AA sin circular. Firmas: Vanoli – Boudou. Único en ML”. Por ese ejemplar solicitaron 80 mil pesos.
El detalle de las firmas también influyó. Las combinaciones poco frecuentes sumaron atractivo para quienes buscan piezas específicas.
Las numeraciones especiales que pueden valer más que el papel
Además de los errores de impresión, la numeración se convirtió en otro factor determinante. No todos los números despertaron interés. Solo algunos patrones específicos.
Los coleccionistas buscaron:
Números extremadamente bajos, como 00000001.
Números capicúa, por ejemplo 12344321.
Series repetidas, como 11111111 o 22222222.
Combinaciones consecutivas poco comunes.
Estos patrones generaron una sensación de exclusividad. La rareza impulsó el precio. Y el estado del billete volvió a ser clave: sin dobleces, sin manchas y con bordes intactos, el valor aumentó considerablemente.
El caso que sorprendió: billetes con la imagen de Julio Argentino Roca
Pero no todo se concentró en la figura de Eva Perón. También aparecieron publicaciones vinculadas a los billetes de 100 pesos con la imagen de Julio Argentino Roca.
En plataformas como Mercado Libre se ofrecieron ejemplares que superaron los 3 millones y medio de pesos. La razón volvió a ser un error de impresión muy particular.
En estos casos, el billete presentó un faltante de tinta en el número “100” ubicado en la esquina superior izquierda. Esa imperfección lo distinguió del resto. Lo transformó en una pieza diferente. Y en el universo del coleccionismo, diferente significa valioso.
Dónde se venden y cómo se reconocen
Los principales espacios de comercialización fueron:
Plataformas digitales de compraventa.
Sitios especializados en numismática.
Grupos cerrados de coleccionistas.
Ferias específicas del rubro.
El primer paso consiste en revisar cuidadosamente el billete. Observarlo con buena luz. Verificar alineaciones, colores y numeración. Compararlo con otro ejemplar común puede ayudar a detectar diferencias.
Luego, los expertos recomiendan consultar a un profesional antes de publicarlo. Una tasación adecuada evita sobrevalorar o subestimar la pieza.