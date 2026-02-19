En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Ayuda escolar
Previsional

ANSES paga la Ayuda Escolar, pero no todos la cobran: quiénes fueron eliminados del beneficio

Aunque ANSES ya fijó el pago de la Ayuda Escolar 2026 con un monto de $85.000 por hijo, hay topes de ingresos, límites de edad y un requisito obligatorio que puede dejar a miles de familias sin cobrar el beneficio de forma automática. Quiénes quedan afuera y qué hay que revisar en Mi ANSES para no perderlo.

ANSES paga la Ayuda Escolar

ANSES paga la Ayuda Escolar, pero no todos la cobran: los casos excluidos

La Ayuda Escolar Anual de ANSES ya tiene monto definido para 2026: será de $85.000 por hijo y se acreditará en un pago único entre febrero y marzo para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del sistema de Asignaciones Familiares (SUAF).

Sin embargo, aunque se trata de un beneficio masivo que acompaña el inicio del ciclo lectivo, no todas las familias podrán cobrarlo. Hay topes de ingresos, condiciones obligatorias y una fecha límite que pueden dejar afuera a miles de beneficiarios.

El principal motivo por el que podés quedar excluido

Uno de los filtros más importantes es el Ingreso del Grupo Familiar (IGF).

Para 2026, ANSES fijó los siguientes límites:

  • Tope máximo del grupo familiar: $5.292.758 brutos

  • Tope individual por integrante: $2.646.379 brutos

Si se supera alguno de estos montos, el beneficio se pierde automáticamente, incluso cuando se cumplen todos los demás requisitos.

Este punto impacta sobre todo en:

  • Trabajadores en relación de dependencia

  • Monotributistas que cobran SUAF

El cruce de datos se hace de forma automática con la información salarial declarada.

La edad de los hijos también define el cobro

La Ayuda Escolar se paga por cada hijo que:

  • Tenga entre 45 días y 17 años inclusive
  • Esté escolarizado
  • Si el hijo cumple 18 años antes de la liquidación, el pago deja de corresponder.

Quiénes no pueden acceder directamente

El beneficio está dirigido exclusivamente a:

  • Titulares de AUH

  • Beneficiarios de Asignaciones Familiares (SUAF)

Quienes no estén dentro de estos sistemas no pueden cobrar la Ayuda Escolar, ya que el pago está vinculado a esas prestaciones.

El requisito que muchos olvidan y puede hacerte perder el beneficio

Aunque el dinero se deposita de forma automática, hay una condición obligatoria: presentar el Certificado de Escolaridad antes del 31 de diciembre de 2026.

No cumplir con este paso puede generar:

  • Suspensión de futuros pagos

  • Necesidad de regularizar la situación para seguir cobrando

En AUH, este control es clave porque forma parte de los requisitos para mantener activa la prestación.

ANSES_pago
ANSES confirmó un pago único en febrero que permite cobrar hasta $219.794

ANSES confirmó un pago único en febrero que permite cobrar hasta $219.794

La excepción: quiénes cobran sin límite de ingresos

Hay un grupo que no tiene restricciones: familias con hijos con discapacidad.

En estos casos:

  • No hay límite de edad

  • No hay tope de ingresos

Solo se exige la acreditación correspondiente.

Cuánto cobra cada familia

El monto es de $85.000 por hijo y se paga una sola vez en el año.

Ejemplos:

  • 2 hijos: $170.000

  • 3 hijos: $255.000

Pero esos valores solo se acreditan si se cumplen todos los requisitos.

Cómo evitar quedar afuera del pago

Desde ANSES recomiendan:

  • Revisar los datos personales en Mi ANSES
  • Verificar la información del grupo familiar
  • Controlar los ingresos declarados
  • Confirmar la escolaridad
