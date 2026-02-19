ANSES paga la Ayuda Escolar, pero no todos la cobran: quiénes fueron eliminados del beneficio
Aunque ANSES ya fijó el pago de la Ayuda Escolar 2026 con un monto de $85.000 por hijo, hay topes de ingresos, límites de edad y un requisito obligatorio que puede dejar a miles de familias sin cobrar el beneficio de forma automática. Quiénes quedan afuera y qué hay que revisar en Mi ANSES para no perderlo.
ANSES paga la Ayuda Escolar, pero no todos la cobran: los casos excluidos
La Ayuda Escolar Anual de ANSES ya tiene monto definido para 2026: será de $85.000 por hijo y se acreditará en un pago único entre febrero y marzo para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del sistema de Asignaciones Familiares (SUAF).
Sin embargo, aunque se trata de un beneficio masivo que acompaña el inicio del ciclo lectivo, no todas las familias podrán cobrarlo. Hay topes de ingresos, condiciones obligatorias y una fecha límite que pueden dejar afuera a miles de beneficiarios.
El principal motivo por el que podés quedar excluido
Uno de los filtros más importantes es el Ingreso del Grupo Familiar (IGF).
Para 2026, ANSES fijó los siguientes límites:
Tope máximo del grupo familiar: $5.292.758 brutos
Tope individual por integrante: $2.646.379 brutos
Si se supera alguno de estos montos, el beneficio se pierde automáticamente, incluso cuando se cumplen todos los demás requisitos.
Este punto impacta sobre todo en:
Trabajadores en relación de dependencia
Monotributistas que cobran SUAF
El cruce de datos se hace de forma automática con la información salarial declarada.
La edad de los hijos también define el cobro
La Ayuda Escolar se paga por cada hijo que:
Tenga entre 45 días y 17 años inclusive
Esté escolarizado
Si el hijo cumple 18 años antes de la liquidación, el pago deja de corresponder.
Quiénes no pueden acceder directamente
El beneficio está dirigido exclusivamente a:
Titulares de AUH
Beneficiarios de Asignaciones Familiares (SUAF)
Quienes no estén dentro de estos sistemas no pueden cobrar la Ayuda Escolar, ya que el pago está vinculado a esas prestaciones.
El requisito que muchos olvidan y puede hacerte perder el beneficio
Aunque el dinero se deposita de forma automática, hay una condición obligatoria: presentar el Certificado de Escolaridad antes del 31 de diciembre de 2026.
No cumplir con este paso puede generar:
Suspensión de futuros pagos
Necesidad de regularizar la situación para seguir cobrando
En AUH, este control es clave porque forma parte de los requisitos para mantener activa la prestación.
La excepción: quiénes cobran sin límite de ingresos
Hay un grupo que no tiene restricciones: familias con hijos con discapacidad.
En estos casos:
No hay límite de edad
No hay tope de ingresos
Solo se exige la acreditación correspondiente.
Cuánto cobra cada familia
El monto es de $85.000 por hijo y se paga una sola vez en el año.
Ejemplos:
2 hijos: $170.000
3 hijos: $255.000
Pero esos valores solo se acreditan si se cumplen todos los requisitos.