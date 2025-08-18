La receta más fácil detrás de los bollitos caseros que nadie puede dejar de probar

Paso a paso para preparar los bollitos rellenos

Activar la levadura: disolver la levadura en el agua tibia junto con el azúcar y dejar reposar unos minutos hasta que forme burbujas.

Formar la masa: colocar la harina en un bol, añadir la sal y el aceite, e incorporar la levadura activada. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.

Amasar: trabajar la masa en una superficie enharinada durante 8 a 10 minutos, hasta que esté elástica y suave.

Primer levado: dejar reposar la masa en un bol cubierto con un paño durante una hora, hasta que duplique su tamaño.

Armar los bollitos: dividir la masa en porciones pequeñas, estirarlas con las manos y colocar en el centro un poco de jamón y queso. Cerrar bien los bordes para evitar que el relleno se escape al hornear.

Segundo levado: colocar los bollitos en una placa enmantecada y dejarlos descansar unos 20 minutos.

Hornear: llevar a horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados en la superficie.

Tips para lograr un mejor resultado

Un detalle que marca la diferencia es pincelar los bollitos con huevo batido antes de hornearlos, lo que les otorga un color dorado y brillante. También se puede espolvorear semillas de sésamo o amapola para darles un toque extra de sabor y textura.

El tipo de queso es clave: cuanto más cremoso, más tentador será el relleno. Sin embargo, conviene elegir uno que no libere demasiada agua durante la cocción, para que la masa no se humedezca.

Una receta versátil y adaptable

Aunque el relleno de jamón y queso es el más tradicional, los bollitos salados admiten múltiples variantes. Se pueden preparar con verduras salteadas, pollo desmenuzado, fiambres variados o incluso con rellenos vegetarianos como espinaca y ricota. Esto los convierte en una receta flexible que se adapta a diferentes gustos y necesidades.

Además, la masa se puede preparar con anticipación y conservar en la heladera, lo que facilita tener los bollitos listos en menos tiempo. Incluso se pueden congelar ya horneados, para luego calentarlos en el horno cuando se quieran disfrutar.

El encanto de lo casero

Los bollitos salados rellenos de jamón y queso son mucho más que una receta práctica: representan ese momento de disfrute que surge cuando se comparte algo recién salido del horno. Con pocos pasos y resultados sorprendentes, esta preparación se transforma en una de las favoritas para quienes buscan sabor, sencillez y un toque casero en la mesa.