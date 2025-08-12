Palmeritas saladas: la receta del snack que vas a querer sumar a todas tus picadas

1 lámina de masa hojaldrada (aproximadamente 250 g)

100 g de queso rallado (puede ser parmesano, cheddar o el que prefieras)

1 huevo para pincelar

Sal fina a gusto



Opcional: pimienta negra, orégano, pimentón dulce o ají molido para sumar sabor

Paso a paso de las palmeritas saladas

Preparar la masa Extender la masa hojaldrada sobre una superficie limpia y ligeramente enharinada. Si la masa viene congelada, dejarla descongelar según indicaciones del paquete.

Incorporar el queso y condimentos Espolvorear uniformemente el queso rallado sobre toda la superficie de la masa. Añadir sal fina y, si se desea, alguna de las especias o hierbas elegidas para dar más personalidad al sabor.

Enrollar la masa Desde los dos extremos largos de la masa, comenzar a enrollar hacia el centro hasta que ambos rollos se encuentren en el medio, formando un doble rollo.

Cortar las palmeritas Con un cuchillo filoso, cortar rodajas de aproximadamente 1 cm de ancho, cuidando que queden parejas.

Pincelar y hornear Colocar las rodajas en una placa con papel manteca, dejando espacio entre ellas. Batir el huevo y pincelar suavemente cada palmerita para que queden doradas.

Cocinar Precalentar el horno a 180 °C y cocinar durante 15 a 20 minutos o hasta que las palmeritas estén doradas y crocantes.

Dejar enfriar Sacar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla para que mantengan su textura crujiente.

Tips para una preparación perfecta

Es importante que la masa esté bien fría antes de hornear para que se levante correctamente y quede hojaldrada.

Si preferís, podés usar mezcla de quesos para un sabor más complejo.

Las especias son opcionales, pero aportan un toque especial. Probar con orégano para un sabor mediterráneo o pimentón para un punto ahumado.

Guardar las palmeritas en un recipiente hermético una vez frías para conservar el crocante.

Cómo disfrutar las palmeritas saladas

Este snack es ideal para acompañar picadas, quesos, fiambres o para servir con dips como hummus, guacamole o salsas de yogur. También funcionan perfecto para una merienda rápida o para sorprender a los invitados en una reunión improvisada.

Además, las palmeritas saladas pueden adaptarse a distintos gustos y restricciones, ya que se pueden preparar con masas sin TACC o versiones integrales.

Preparar palmeritas saladas en casa es un acierto seguro: no solo por su sabor y textura, sino porque son fáciles y rápidas de hacer, perfectas para quienes buscan una receta sencilla con resultados profesionales. Con ingredientes básicos y pocos minutos en el horno, estas palmeritas son el snack que querrás repetir una y otra vez.