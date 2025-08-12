En vivo Radio La Red
Palmeritas saladas: la receta del snack que vas a querer sumar a todas tus picadas

Crujientes, sabrosas y súper fáciles de preparar, las palmeritas saladas se han vuelto un clásico en reuniones y meriendas. Con pocos ingredientes y en pocos pasos, podés sorprender a todos con este aperitivo casero que combina perfectamente con quesos y dips.

Las palmeritas saladas son un aperitivo sencillo pero lleno de sabor que nunca pasa desapercibido. La combinación de masa hojaldrada con ingredientes salados genera un bocado crocante y delicado, ideal para acompañar un buen vino, una cerveza o simplemente para picar en cualquier momento del día.

Aunque su versión dulce suele ser más popular, la palmerita salada tiene su lugar ganado en la mesa, especialmente cuando se busca algo rápido y casero que pueda prepararse con ingredientes que todos tienen en la cocina.

La clave de esta receta está en utilizar masa hojaldrada de buena calidad y sumar sabores salados como quesos, especias o hierbas que potencien el aroma y el gusto del snack.

Ingredientes para hacer palmeritas saladas

Para aproximadamente 20 palmeritas:

  • 1 lámina de masa hojaldrada (aproximadamente 250 g)

  • 100 g de queso rallado (puede ser parmesano, cheddar o el que prefieras)

  • 1 huevo para pincelar

  • Sal fina a gusto

    Opcional: pimienta negra, orégano, pimentón dulce o ají molido para sumar sabor

Paso a paso de las palmeritas saladas

  • Preparar la masa

    Extender la masa hojaldrada sobre una superficie limpia y ligeramente enharinada. Si la masa viene congelada, dejarla descongelar según indicaciones del paquete.

  • Incorporar el queso y condimentos

    Espolvorear uniformemente el queso rallado sobre toda la superficie de la masa. Añadir sal fina y, si se desea, alguna de las especias o hierbas elegidas para dar más personalidad al sabor.

  • Enrollar la masa

    Desde los dos extremos largos de la masa, comenzar a enrollar hacia el centro hasta que ambos rollos se encuentren en el medio, formando un doble rollo.

  • Cortar las palmeritas

    Con un cuchillo filoso, cortar rodajas de aproximadamente 1 cm de ancho, cuidando que queden parejas.

  • Pincelar y hornear

    Colocar las rodajas en una placa con papel manteca, dejando espacio entre ellas. Batir el huevo y pincelar suavemente cada palmerita para que queden doradas.

  • Cocinar

    Precalentar el horno a 180 °C y cocinar durante 15 a 20 minutos o hasta que las palmeritas estén doradas y crocantes.

  • Dejar enfriar

    Sacar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla para que mantengan su textura crujiente.

Tips para una preparación perfecta

  • Es importante que la masa esté bien fría antes de hornear para que se levante correctamente y quede hojaldrada.

  • Si preferís, podés usar mezcla de quesos para un sabor más complejo.

  • Las especias son opcionales, pero aportan un toque especial. Probar con orégano para un sabor mediterráneo o pimentón para un punto ahumado.

  • Guardar las palmeritas en un recipiente hermético una vez frías para conservar el crocante.

Cómo disfrutar las palmeritas saladas

Este snack es ideal para acompañar picadas, quesos, fiambres o para servir con dips como hummus, guacamole o salsas de yogur. También funcionan perfecto para una merienda rápida o para sorprender a los invitados en una reunión improvisada.

Además, las palmeritas saladas pueden adaptarse a distintos gustos y restricciones, ya que se pueden preparar con masas sin TACC o versiones integrales.

Preparar palmeritas saladas en casa es un acierto seguro: no solo por su sabor y textura, sino porque son fáciles y rápidas de hacer, perfectas para quienes buscan una receta sencilla con resultados profesionales. Con ingredientes básicos y pocos minutos en el horno, estas palmeritas son el snack que querrás repetir una y otra vez.

