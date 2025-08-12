Palmeritas saladas: la receta del snack que vas a querer sumar a todas tus picadas

-
1 lámina de masa hojaldrada (aproximadamente 250 g)
-
100 g de queso rallado (puede ser parmesano, cheddar o el que prefieras)
-
1 huevo para pincelar
-
Sal fina a gusto
-
Opcional: pimienta negra, orégano, pimentón dulce o ají molido para sumar sabor
Paso a paso de las palmeritas saladas
-
Preparar la masa
Extender la masa hojaldrada sobre una superficie limpia y ligeramente enharinada. Si la masa viene congelada, dejarla descongelar según indicaciones del paquete.
-
Incorporar el queso y condimentos
Espolvorear uniformemente el queso rallado sobre toda la superficie de la masa. Añadir sal fina y, si se desea, alguna de las especias o hierbas elegidas para dar más personalidad al sabor.
-
Enrollar la masa
Desde los dos extremos largos de la masa, comenzar a enrollar hacia el centro hasta que ambos rollos se encuentren en el medio, formando un doble rollo.
-
Cortar las palmeritas
Con un cuchillo filoso, cortar rodajas de aproximadamente 1 cm de ancho, cuidando que queden parejas.
-
Pincelar y hornear
Colocar las rodajas en una placa con papel manteca, dejando espacio entre ellas. Batir el huevo y pincelar suavemente cada palmerita para que queden doradas.
-
Cocinar
Precalentar el horno a 180 °C y cocinar durante 15 a 20 minutos o hasta que las palmeritas estén doradas y crocantes.
-
Dejar enfriar
Sacar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla para que mantengan su textura crujiente.
Tips para una preparación perfecta
-
Es importante que la masa esté bien fría antes de hornear para que se levante correctamente y quede hojaldrada.
-
Si preferís, podés usar mezcla de quesos para un sabor más complejo.
-
Las especias son opcionales, pero aportan un toque especial. Probar con orégano para un sabor mediterráneo o pimentón para un punto ahumado.
-
Guardar las palmeritas en un recipiente hermético una vez frías para conservar el crocante.
Cómo disfrutar las palmeritas saladas
Este snack es ideal para acompañar picadas, quesos, fiambres o para servir con dips como hummus, guacamole o salsas de yogur. También funcionan perfecto para una merienda rápida o para sorprender a los invitados en una reunión improvisada.
Además, las palmeritas saladas pueden adaptarse a distintos gustos y restricciones, ya que se pueden preparar con masas sin TACC o versiones integrales.
Preparar palmeritas saladas en casa es un acierto seguro: no solo por su sabor y textura, sino porque son fáciles y rápidas de hacer, perfectas para quienes buscan una receta sencilla con resultados profesionales. Con ingredientes básicos y pocos minutos en el horno, estas palmeritas son el snack que querrás repetir una y otra vez.