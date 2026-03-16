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La regla del 90% que usan algunos expertos para tomar mejores decisiones

Un método cada vez más mencionado por expertos promete ayudar a tomar decisiones sin quedar atrapado en la duda permanente.

La regla del 90% que usan algunos expertos para tomar mejores decisiones

En un mundo marcado por la velocidad, las redes sociales y la sobrecarga de información, cada vez más personas sienten que tomar decisiones se volvió más difícil. Desde cuestiones laborales hasta elecciones personales, la duda constante puede generar ansiedad y parálisis. En ese contexto, algunos especialistas en desarrollo personal y productividad comenzaron a popularizar un concepto simple pero potente: la llamada regla del 90%.

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Se trata de una estrategia mental que busca reducir la indecisión y evitar uno de los problemas más comunes de la vida moderna: analizar demasiado antes de actuar. La idea central es sencilla. Cuando una persona siente que está al menos un 90% convencida de una decisión, debería avanzar sin seguir buscando más información o validación.

Según quienes promueven este enfoque, muchas decisiones importantes no requieren certeza absoluta. De hecho, esperar el 100% de seguridad suele ser irreal. En la práctica, las personas pasan demasiado tiempo evaluando posibilidades, revisando escenarios o pidiendo opiniones, lo que puede terminar generando más dudas que claridad.

La regla del 90% propone justamente cortar con ese ciclo. Si la decisión tiene un alto nivel de convicción —aunque no sea total— se considera suficiente para avanzar. La lógica detrás de esta idea es que el exceso de análisis, conocido como analysis paralysis, puede frenar oportunidades y generar desgaste mental.

Otro punto que destacan algunos especialistas es que muchas decisiones cotidianas no tienen consecuencias irreversibles. Por lo tanto, incluso si el resultado no es el esperado, siempre existe margen para corregir el rumbo más adelante. En ese sentido, actuar con un 90% de certeza permite ganar tiempo, experiencia y aprendizaje.

Además, este enfoque también ayuda a fortalecer la confianza personal. Al tomar decisiones con mayor rapidez, las personas desarrollan una relación más directa con su intuición y su propio criterio. Con el tiempo, esa práctica puede mejorar la capacidad para resolver problemas y enfrentar situaciones complejas.

Quienes aplican esta regla en ámbitos profesionales suelen usarla especialmente en contextos donde la rapidez es clave, como el mundo empresarial, el emprendedurismo o la gestión de proyectos. En esos entornos, esperar la información perfecta puede significar perder oportunidades frente a quienes actúan antes.

Por supuesto, los expertos aclaran que no todas las decisiones deben tomarse de esta manera. Situaciones que involucren salud, riesgos financieros importantes o consecuencias legales requieren análisis más profundos. Sin embargo, para la mayoría de las elecciones cotidianas, la regla del 90% puede ser una herramienta útil para simplificar la mente.

En tiempos donde la sobreinformación genera cada vez más dudas, esta estrategia busca recuperar algo que muchas personas sienten haber perdido: la capacidad de decidir con confianza y seguir adelante. Porque, según esta lógica, esperar la certeza total puede ser justamente lo que impide avanzar.

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