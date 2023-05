image.png La Reina Charlotte, la serie de Netflix que arrasa y desplazó a Fito Páez

En la serie, Michelle Fairley interpreta a la princesa Augusta, la madre del rey Jorge. La actriz ya tiene experiencia en el papel de reinas madres, habiendo interpretado a Margaret Beaufort en The White Princess de Starz y a Catelyn Stark en Game of Thrones de HBO. Por su parte, Richard Cunningham, quien interpreta a Lord Bute, y Ben Cura, que da vida al príncipe William, hijo de la reina Charlotte, han compartido pantalla antes en la serie The Royals.

Una de las revelaciones de la serie es India Amarteifio, quien interpreta a la joven Carlota. La actriz de 21 años recibió una beca para la Escuela de Teatro Sylvia Young cuando tenía solo 11 años, lo que le dio un impulso clave en el inicio de su carrera.

Reina Charlotte: Una historia de Bridgerton es sin duda una serie que no te puedes perder si eres fanático de los dramas históricos y de época. La producción de Shonda Rhimes ha logrado cautivar a la audiencia de Netflix y se espera que tenga un gran éxito en las próximas semanas.