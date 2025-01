La segunda temporada de "The Last of Us" ya tiene tráiler: todo lo que sabemos sobre el regreso de la serie.

El regreso de Pedro Pascal y Bella Ramsey en la temporada 2

Después de los eventos cargados de drama y tensión en la primera temporada, la historia de Joel y Ellie continúa. Pedro Pascal y Bella Ramsey vuelven a ponerse en la piel de estos icónicos personajes para explorar una narrativa que se profundiza aún más en los dilemas morales, el peligro constante y las complejas relaciones en un mundo devastado.

The Last of Us 1.jpg

La trama nos transportará cinco años después de los hechos que vimos anteriormente. Joel y Ellie enfrentarán un panorama aún más sombrío y cruel, con nuevos enemigos, desafíos emocionales y momentos que pondrán a prueba sus lazos.

La segunda temporada está basada en el videojuego The Last of Us: Part II, una obra que fue reconocida por su narrativa audaz y que promete ser la base para algunos de los episodios más impactantes de la serie hasta ahora.

Éxito rotundo de la primera temporada

No es exagerado decir que la primera temporada de The last of us marcó un hito en las adaptaciones de videojuegos a la pantalla. Estrenada en 2023, recibió un aluvión de elogios por su fidelidad al material original, sus actuaciones impecables y su capacidad para capturar tanto la acción como la emotividad de la historia.

The Last of Us 2.jpg

Entre los galardones más destacados que recibió se encuentran:

24 nominaciones a los premios Emmy, de las cuales ganó ocho en los Creative Arts Emmy.

Tres nominaciones a los premios Critics' Choice Television Awards.

Tres candidaturas en los Globos de Oro.

Dos premios en los Screen Actors Guild Awards.

Un premio del Directors Guild of America.

Cuándo se estrena la temporada 2 de The last of us

Durante una conferencia de prensa de Sony en el Consumer Electronics Show (CES), el creador de la serie, Neil Druckmann, confirmó que la segunda temporada se estrenará en abril de 2025. Al igual que la primera entrega, estará disponible tanto en HBO como en la plataforma de streaming MAX.

La temporada contará con siete capítulos, cada uno prometiendo profundizar en los matices de la narrativa y desarrollar aún más los personajes principales y secundarios.

The Last of Us 3.jpg

Nuevos integrantes del elenco

Además del regreso de Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria, la segunda temporada incluye una impresionante lista de nuevos actores que interpretarán a personajes cruciales para el desarrollo de la trama. Entre las incorporaciones destacan:

Kaitlyn Dever

Isabela Merced

Young Mazino

Ariela Barer

Tati Gabrielle

Spencer Lord

Danny Ramirez

Jeffrey Wright

Catherine O’Hara

Embed

The last of us: por qué esta temporada es tan esperada

La segunda temporada de The last of us no solo busca replicar el éxito de su predecesora, sino también superar las altas expectativas de los fanáticos. Con un elenco de primer nivel, una historia sólida basada en uno de los videojuegos más galardonados de todos los tiempos y un equipo creativo experimentado, la serie tiene todo lo necesario para consolidarse como un referente en el mundo del entretenimiento.

Mientras esperamos su estreno en abril de 2025, queda claro que esta nueva etapa de The last of us tiene el potencial de ser tan impactante como su primera temporada, si no más.