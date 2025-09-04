La serie corta de Netflix que apenas tiene 4 episodios y es el estreno más popular del 2025.

El relato muestra cómo un detective se enfrenta a un doble homicidio que permaneció sin resolver durante 16 años. En su intento por desentrañar la verdad, decide trabajar junto a un genealogista. Juntos deberán seguir un rastro que los llevará a enfrentarse no solo a un asesino, sino también a un entramado de corrupción y verdades ocultas.

¿"El rastro" está basada en una historia real?

El rastro está basada en una novela sueca que en su momento causó gran impacto en el mercado editorial. Sin embargo, la versión televisiva no se limita a trasladar la historia al formato audiovisual: la enriquece con un estilo narrativo ágil y una puesta en escena cargada de tensión.

El rastro Netflix 2

Ese equilibrio entre fidelidad y renovación fue clave para que la miniserie se destacara como una de las producciones más sólidas de este 2025 dentro del catálogo europeo de Netflix.

Cuántos capítulos tiene la serie "El rastro"

Con solo cuatro capítulos, la serie demuestra que no se necesita una larga extensión para atrapar al público. Cada episodio funciona como una pieza indispensable del rompecabezas y mantiene un ritmo que impide desconectarse de la historia.

El formato breve también le otorga un atractivo especial para quienes buscan producciones intensas y rápidas de consumir. No se trata de una serie para maratonear sin pausa, sino de una experiencia en la que cada capítulo deja preguntas abiertas y giros inesperados.

El rastro Netflix 3

El estreno de "El rastro" en Netflix

Netflix incluyó El rastro en su catálogo en enero de 2025. Desde entonces, la producción se consolidó como una de las ofertas europeas más consumidas del año. La apuesta se apoyó en el creciente interés del público por ficciones nórdicas y en la capacidad de estas historias para ofrecer una visión distinta del género policial.

A nivel internacional, la recepción fue inmediata. Críticos especializados destacaron la construcción de la tensión narrativa y la química entre los protagonistas, mientras que los espectadores valoraron la brevedad de la propuesta y la capacidad de mantener la intriga en todo momento.

El elenco de "El rastro" en Netflix

Peter Eggers

Mattias Nordkvist

Jessica Liedberg

Jonatan Rodriguez

Karin de Frumerie

Annika Hallin

Julia Sporre

Malin Güettler

Pevin Hannah Namek Sali

Helen Al-Janabi

El rastro Netflix 4

Por qué ver la serie "El rastro" en Netflix

El rastro se posicionó como una de las joyas del catálogo de Netflix en este 2025. Con una historia corta, directa y cargada de giros, se sumó al conjunto de producciones nórdicas que conquistaron a la audiencia mundial.

El éxito de esta serie sueca refuerza la idea de que el público valora propuestas diferentes, que no siguen el formato tradicional de grandes producciones, sino que apuestan por narrativas compactas y potentes.

Tráiler de "El rastro" en Netflix