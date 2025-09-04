Netflix: Diego Peretti y Mercedes Morán arrasan con la serie argentina más vista de los últimos años.

Desde ese momento, la historia avanza entre intrigas políticas, investigaciones judiciales y secretos que amenazan con desmoronar todo. Mientras la justicia busca esclarecer el crimen, el guion expone los mecanismos oscuros de poder y cómo la religión puede ser utilizada como herramienta de manipulación social.

El trabajo de guion de Piñeyro y Piñeiro fue celebrado por su solidez y realismo. El thriller plantea situaciones verosímiles que interpelan al espectador, desde los vínculos entre política y religión hasta el fanatismo como arma de control.

Si bien algunos críticos señalaron que se repiten ciertos lugares comunes, el consenso fue claro: la historia atrapa. Con escenas intensas, diálogos cargados de tensión y un trasfondo de corrupción, El Reino se transformó en una de esas series que se ven de principio a fin sin pausas.

Cuántos capítulos tiene la serie "El Reino"

Cuando se explora el extenso catálogo de Netflix, aparecen opciones para todos los gustos. Pero lo cierto es que las producciones argentinas, en los últimos años, lograron conquistar un espacio relevante.

La serie cuenta con dos temporadas: la primera con ocho episodios y la segunda con seis. Ambas ofrecieron giros inesperados y escenas cargadas de tensión que hicieron que el público maratoneara cada entrega sin descanso.

Elenco de "El Reino" con Diego Peretti y Mercedes Morán

Chino Darín

Nancy Dupláa

Joaquín Furriel

Peter Lanzani

Mercedes Morán

Diego Peretti

Vera Spinetta

Nico García Hume

Victoria Almeida

Santiago Korovsky

La iglesia como escenario de poder

La iglesia evangélica que sirve como escenario principal en El Reino se convierte en símbolo del poder religioso y económico. Allí se desarrollan no solo sermones y actos de fe, sino también negociaciones, pactos y conspiraciones.

Ese contraste entre la espiritualidad que se espera de un templo y los oscuros intereses que se esconden detrás es uno de los aspectos más potentes de la serie.

A medida que avanza la trama, se muestra cómo la fe ciega de los fieles puede ser manipulada para sostener causas ajenas a sus necesidades, beneficiando únicamente a quienes controlan el discurso desde el altar.

El impacto de "El Reino" en Netflix

Desde su estreno, El Reino se posicionó entre los contenidos más vistos en Argentina y rápidamente ganó terreno en otros países de habla hispana. Su capacidad de generar conversación en redes sociales y su tono provocador impulsaron el fenómeno.

Netflix encontró en esta producción un ejemplo de cómo las historias locales, cuando están bien narradas, pueden trascender fronteras y conectar con audiencias globales.

Con dos temporadas ya disponibles, la serie sigue acumulando reproducciones y reseñas positivas, consolidando su lugar como una de las ficciones argentinas más influyentes en la plataforma.

