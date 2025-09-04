Nicolás Furtado brilla en Netflix con esta película romántica y su historia de amor que emociona a todos.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "La vida de un guía de museo con autismo se rige por una estricta rutina, hasta que se enamora de una colega y debe enfrentar un torbellino de emociones tan nuevas como intensas."

El elenco de "Goyo" con Nicolás Furtado

Nicolás Furtado

Nancy Dupláa

Soledad Villamil

Pablo Rago

Cecilia Roth

Goyo Netflix 2

La química entre Nico Furtado y Dupláa fue destacada por la crítica y por los propios espectadores, quienes remarcaron que la pareja transmite naturalidad y frescura en cada escena compartida.

La dirección estuvo a cargo de Marcos Carnevale, uno de los cineastas más reconocidos del país. Su nombre está ligado a títulos exitosos como Corazón de León y Elsa & Fred, películas que también exploraron historias humanas con un tono cálido y cercano.

El fenómeno de "Goyo" en Netflix

Desde el día de su estreno, Goyo ingresó al top de lo más visto en Argentina y, en cuestión de semanas, replicó el fenómeno en países como Uruguay, Chile y México.

La mezcla entre humor, romance y una mirada sensible sobre la diversidad resultó un combo irresistible para el público, que encontró en la película algo más que un entretenimiento ligero. Fue también una invitación a reflexionar sobre la inclusión y la empatía.

Goyo Netflix 3

La química entre Nico Furtado y Nancy Dupláa

La participación de dos actores reconocidos fue clave para la repercusión del proyecto. Nicolás Furtado, que ya había ganado notoriedad por su papel en El Marginal, mostró aquí un costado mucho más vulnerable y emotivo.

Nancy Dupláa, por su parte, regresó al cine con un personaje que conecta con la realidad de muchas mujeres atrapadas en vínculos dañinos, logrando transmitir fortaleza y sensibilidad a la vez.

La dupla actoral no solo funcionó en pantalla, sino que generó conversación fuera de ella, con elogios en la crítica especializada y en los comentarios del público en foros y redes sociales.

Goyo Netflix 4

"Goyo": una película con llegada internacional

El estreno en más de 190 países fue posible gracias a la distribución de Netflix, lo que aseguró que Goyo no se limitara al público argentino.

El impacto internacional refuerza el crecimiento del cine nacional en plataformas globales y muestra que las historias locales pueden resonar en audiencias diversas.

La respuesta de los usuarios en redes sociales y foros internacionales confirmó que la película logró conectar con diferentes culturas, algo que pocos títulos argentinos alcanzan en el streaming.

Tráiler de "Goyo" en Netflix