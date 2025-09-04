En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Nicolás Furtado
Netflix
ROMANCE

Nicolás Furtado brilla en Netflix con esta película romántica y su historia de amor que emociona a todos

Esta película arrasa en Netflix: Nico Furtado y Nancy Dupláa protagonizan una comedia romántica con humor, ternura e inclusión.

Nicolás Furtado brilla en Netflix con esta película romántica y su historia de amor que emociona a todos.

Nicolás Furtado brilla en Netflix con esta película romántica y su historia de amor que emociona a todos.

Qué ver en Netflix se convirtió en una de las búsquedas más repetidas por los usuarios. En medio de esa tendencia, una película argentina irrumpió con fuerza. Se trata de "Goyo", la comedia romántica dirigida por Marcos Carnevale que unió en pantalla a Nicolás Furtado y Nancy Dupláa, con una trama que combina romance, humor y un poderoso mensaje sobre la diversidad.

Leé también Joaquín Furriel se luce en Netflix con la nueva serie de los creadores de "La casa de papel"
Joaquín Furriel se luce en Netflix con la nueva serie de los creadores de La casa de papel.

Estrenada en 2024, la película rápidamente escaló posiciones y se ubicó entre las más vistas de Netflix, tanto en Argentina como en otros países de Latinoamérica. Su éxito no solo se debe al prestigio de sus protagonistas, sino también a la sensibilidad con la que retrata la vida de un joven con síndrome de Asperger que busca lo mismo que cualquier persona: ser amado.

De qué trata "Goyo" en Netflix

El eje de la trama es Goyo (Nicolás Furtado), un joven apasionado por el arte y los museos que convive con el síndrome de Asperger. Su rutina cambia de manera inesperada cuando conoce a Eva (Nancy Dupláa), una guardia de seguridad que atraviesa una relación tóxica y desgastante.

Goyo Netflix 1

Ese encuentro desencadena un vínculo singular: entre ellos surge una complicidad que avanza entre la ternura, el humor y la necesidad de replantearse sus propias vidas. La película propone mirar más allá de los diagnósticos y las etiquetas para centrarse en lo esencial: los deseos y emociones que nos hacen humanos.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "La vida de un guía de museo con autismo se rige por una estricta rutina, hasta que se enamora de una colega y debe enfrentar un torbellino de emociones tan nuevas como intensas."

El elenco de "Goyo" con Nicolás Furtado

  • Nicolás Furtado
  • Nancy Dupláa
  • Soledad Villamil
  • Pablo Rago
  • Cecilia Roth
Goyo Netflix 2

La química entre Nico Furtado y Dupláa fue destacada por la crítica y por los propios espectadores, quienes remarcaron que la pareja transmite naturalidad y frescura en cada escena compartida.

La dirección estuvo a cargo de Marcos Carnevale, uno de los cineastas más reconocidos del país. Su nombre está ligado a títulos exitosos como Corazón de León y Elsa & Fred, películas que también exploraron historias humanas con un tono cálido y cercano.

El fenómeno de "Goyo" en Netflix

Desde el día de su estreno, Goyo ingresó al top de lo más visto en Argentina y, en cuestión de semanas, replicó el fenómeno en países como Uruguay, Chile y México.

La mezcla entre humor, romance y una mirada sensible sobre la diversidad resultó un combo irresistible para el público, que encontró en la película algo más que un entretenimiento ligero. Fue también una invitación a reflexionar sobre la inclusión y la empatía.

Goyo Netflix 3

La química entre Nico Furtado y Nancy Dupláa

La participación de dos actores reconocidos fue clave para la repercusión del proyecto. Nicolás Furtado, que ya había ganado notoriedad por su papel en El Marginal, mostró aquí un costado mucho más vulnerable y emotivo.

Nancy Dupláa, por su parte, regresó al cine con un personaje que conecta con la realidad de muchas mujeres atrapadas en vínculos dañinos, logrando transmitir fortaleza y sensibilidad a la vez.

La dupla actoral no solo funcionó en pantalla, sino que generó conversación fuera de ella, con elogios en la crítica especializada y en los comentarios del público en foros y redes sociales.

Goyo Netflix 4

"Goyo": una película con llegada internacional

El estreno en más de 190 países fue posible gracias a la distribución de Netflix, lo que aseguró que Goyo no se limitara al público argentino.

El impacto internacional refuerza el crecimiento del cine nacional en plataformas globales y muestra que las historias locales pueden resonar en audiencias diversas.

La respuesta de los usuarios en redes sociales y foros internacionales confirmó que la película logró conectar con diferentes culturas, algo que pocos títulos argentinos alcanzan en el streaming.

Tráiler de "Goyo" en Netflix

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Nicolás Furtado Netflix película Nancy Dupláa Marcos Carnevale
Notas relacionadas
Netflix: Carla Peterson y Daniel Hendler brillan en la nueva película que sorprende en San Sebastián
Netflix: Diego Peretti y Mercedes Morán arrasan con la serie argentina más vista de los últimos años
Pozo millonario: Quini 6 y el resultado del sorteo del miércoles 3 de septiembre

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar