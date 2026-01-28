El duro accidente que sufrió la hija de Facundo Arana y María Susini en medio de la separación

La periodista también señaló un dato llamativo: "María habría dicho que no fuera Facundo al hospital. Como ella tampoco podía acompañarla, fue un jinete chileno y su entrenador. Los testigos que estaban ahí dicen que Arana fue, pero se quedó en la puerta porque no lo dejaron ingresar".

Por último, Smith resumió la situación con un tono de cautela: "Es un confuso, raro y sensible episodio". Y Ángel de Brito, conductor del ciclo, opinó sorprendido: "Qué extraño que un padre no entre igual".

Cuál fue el contundente pedido de Facundo Arana por la separación de María Susini

María Susini y Facundo Arana decidieron poner fin a su relación después de 19 años de convivencia y tres hijos en común: India y los mellizos Yaco y Moro. La noticia se dio a conocer días atrás en LAM (América TV) y causó un gran impacto dentro del mundo del espectáculo.

A lo largo de su historia juntos, tanto el actor como la modelo eligieron mantener un bajo perfil y esta vez no fue diferente. Mientras Susini prefirió no hacer declaraciones, fue Arana quien tomó la palabra frente a los medios y realizó un pedido especial a los periodistas que aguardaban su versión.

“Primero que nada agradecerles a todos muchísimo por cómo trataron todo este tema que es tan íntimo nuestro. Fueron todos muy respetuosos, cariñosos y no quiero dejar de agradecerles”, expresó el artista desde Mar del Plata, en un tono sereno y agradecido.

Luego agregó: “Lo segundo que quiero decirles es que, como saben, es un tema súper íntimo, así que tratamos de dejarlo puertas adentro de casa. Y agradecer las muestras de amor que recibimos que fueron infinitas y estamos muy agradecidos por eso”.

Arana también subrayó cómo transitan este momento junto a sus hijos y su expareja: "Los chicos tienen salud, María tiene salud, y los chicos tienen una madre descomunalmente excepcional así que todo el resto iremos viendo en el tiempo".

En el cierre de su intervención, el actor volvió a dirigirse a la prensa con un pedido concreto, buscando mantener la privacidad en medio de la separación de Susini.

“Y si puedo pedirles un favor muy especial es que no me pregunten más nada. Porque lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo. Pero de verdad muchísimas gracias sobre todo por el respeto y el amor con que nos tratan”, cerró.