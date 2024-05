Máximo cambió de abogado, ya no es Hugo Tomei el mismo que patrocinó a todo el grupo, y eligió a Francisco Oneto como su nuevo letrado con la esperanza de revertir su condena que le dieron.

Thomsen señaló que no fue el líder de la banda ni el responsable de la muerte del joven estudiante de abogacía. “Me descargué. Me desahogué mucho, hace cuatro años que esperaba este momento”, sostuvo en el final de la entrevista sorprendiendo a todos y demostrando que ya no quiere callar más nada.