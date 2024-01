La tremenda propuesta que le hizo Ingrid Grudke a sus 48 años a su pareja: ¿Suman a una tercera mujer?

“Me pasó hace poco con Martín, que en un momento él decía: ¿cuándo vamos a tener el polaquito? Desde hace seis años estoy en pareja con él. Estábamos de viaje desde Mar Del Plata a Buenos Aires y le dije ‘ya sabés que yo no quiero tener hijos, están tus amigas, fulanita de tal quería tener hijos, tenelo con ella’. Fue tan gracioso y tan natural…”, indicó sobre la alternativa que le dio.

Entonces, reveló la reacción de su pareja: “Me mira y dice: ‘¿Te das cuenta de lo que me dijiste?’. ¡Sí! Yo estoy diciendo que no quiero ser madre, pero no te voy a prohibir a vos que quieras ser padre si querés”.

“Mi hermana mayor, Ruth, se desmaya, es más creyente. Martín me lo dijo, si tu hermana Ruth te escuchara … ¡Me parece más sano elegirte! Es el parir un hijo el tema, eso es. No descarto el día de mañana que pueda adoptar chicos. Está feo decirlo, pero hay muchos chicos tirados, chicos sin amor que nacieron y los abandonaron. Eso a mí me rompe el corazón. Están solitos en las guarderías, esperando que alguien venga a abrazarlos. Lo mío siempre fue no sentir el gestar o parir un hijo”, sumó.

“Creo que en el futuro nos vamos a elegir para ser padres. Tiene que haber ganas y tiene que haber amor para criar entre dos personas a un hijo. Hoy se casan, tienen hijos y después se divorcian. Los hijos son un problema, los chicos andan tirados de acá para allá, no hay amor, se discuten”, señaló sobre las dinámicas familiares”, finalizó.