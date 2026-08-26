Bombazo en el mercado de pases: Dibu Martínez fue ofrecido a un gigante de la Premier League

Por qué Chelsea busca un arquero en este mercado de pases

La opción de Stamford Bridge tomó fuerza debido a las necesidades inmediatas que afronta el equipo conducido por Xabi Alonso en esa posición. Durante el debut en la liga inglesa frente al Fulham, el español Robert Sánchez cometió errores determinantes y tuvo una actuación para el olvido al ser responsable de dos tantos en la derrota por 3-2. La otra alternativa en el puesto es el joven Mike Penders, de 21 años, quien viene de dejar una buena impresión tras su paso a préstamo por el Racing de Estrasburgo.

Esta no representa la primera ocasión en que el marplatense se encuentra cerca de cambiar de aire en Inglaterra, ya que en el libro de pases anterior estuvo a un paso de salir cedido al Manchester United.

Desde su llegada en septiembre de 2020 procedente del Arsenal, Dibu acumuló 256 partidos en Aston Villa y fue una pieza clave durante la última temporada, en la que el equipo alcanzó el cuarto puesto en la Premier League y se proclamó campeón de la Europa League, logrando así la clasificación a la Champions League. Ahora, Martínez aguarda por una definición formal que determine en qué institución continuará su carrera.