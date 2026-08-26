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Bombazo en el mercado de pases: Dibu Martínez fue ofrecido a un gigante de la Premier League

Dibu Martínez fue ofrecido a un importante club europeo luego de que se frustrara su venta a Juventus. Aston Villa busca desprenderse del arquero argentino.

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Bombazo en el mercado de pases: Dibu Martínez fue ofrecido a un gigante de la Premier League

El futuro de Emiliano Martínez se transformó en una de las grandes incógnitas del mercado de pases en Europa. En las últimas horas, el arquero argentino fue ofrecido formalmente a Chelsea, y desde Inglaterra aseguran que la dirigencia del club londinense se encuentra analizando seriamente su incorporación, luego de que se frustrara de forma definitiva su transferencia a la Juventus de Italia.

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El panorama del marplatense de 33 años dio un giro inesperado dentro del Aston Villa. La institución de Birmingham contaba con concretar su venta en esta ventana de transferencias y, bajo esa planificación, el club inglés contrató al arquero japonés Zion Suzuki, procedente del Parma. Sin embargo, al caerse el traspaso a la Vecchia Signora, el sueldo de Martínez quedó fuera del presupuesto fijado por la dirigencia.

Por qué Dibu Martínez no atajó en el debut del Aston Villa en la Premier League

Ante la necesidad de desprenderse de su salario y con la idea de propiciar su salida, la entidad dirigida por Unai Emery decidió dejar al argentino al margen de la consideración en el inicio del certamen. Marco Bizot fue el encargado de atajar en el debut de la Premier League, mientras el arquero de la Selección Argentina continúa resolviendo su destino profesional.

A la par del factor económico, Martínez se encuentra recuperándose de inconvenientes físicos, motivo por el cual no suma minutos oficiales desde la final del Mundial en la que España venció 1-0 a Argentina, encuentro en el que tuvo una destacada actuación personal.

Por qué Chelsea busca un arquero en este mercado de pases

La opción de Stamford Bridge tomó fuerza debido a las necesidades inmediatas que afronta el equipo conducido por Xabi Alonso en esa posición. Durante el debut en la liga inglesa frente al Fulham, el español Robert Sánchez cometió errores determinantes y tuvo una actuación para el olvido al ser responsable de dos tantos en la derrota por 3-2. La otra alternativa en el puesto es el joven Mike Penders, de 21 años, quien viene de dejar una buena impresión tras su paso a préstamo por el Racing de Estrasburgo.

Esta no representa la primera ocasión en que el marplatense se encuentra cerca de cambiar de aire en Inglaterra, ya que en el libro de pases anterior estuvo a un paso de salir cedido al Manchester United.

Desde su llegada en septiembre de 2020 procedente del Arsenal, Dibu acumuló 256 partidos en Aston Villa y fue una pieza clave durante la última temporada, en la que el equipo alcanzó el cuarto puesto en la Premier League y se proclamó campeón de la Europa League, logrando así la clasificación a la Champions League. Ahora, Martínez aguarda por una definición formal que determine en qué institución continuará su carrera.

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