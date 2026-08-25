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JORNADA CLAVE EN EL CONGRESO

Diputados vuelve a sesionar: reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal y los proyectos que impulsa el Gobierno

La Cámara de Diputados retomará este miércoles una sesión clave para el Gobierno, que buscará avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en Inocencia Fiscal. En paralelo, Luis Caputo anunciará nuevas medidas económicas.

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La Cámara de Diputados retomará este miércoles una sesión clave para el Gobierno

La Cámara de Diputados retomará este miércoles una sesión clave para el Gobierno, que buscará avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en Inocencia Fiscal. (Foto: archivo)

La Cámara de Diputados volverá a sesionar este miércoles 26 de agosto después de más de un mes de receso invernal, con una agenda que tendrá como principales proyectos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en la Ley de Inocencia Fiscal. El oficialismo buscará obtener la media sanción de ambas iniciativas en una jornada que también incluirá otros proyectos impulsados por los bloques aliados.

Leé también Diputados vuelve a sesionar: cuáles son los proyectos con los que el Gobierno busca avanzar
El oficialismo busca darle media sanción a las leyes de reforma del Banco Central e inocencia fiscal II (Foto: archivo).

La sesión fue convocada para el mediodía y se prevé un debate extenso por la cantidad de iniciativas incorporadas al temario. Entre ellas figuran el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes y la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la fécula y la harina de mandioca.

Diputados vuelve a sesionar: los proyectos que el Gobierno buscará aprobar. (Foto: archivo)

Diputados vuelve a sesionar: los proyectos que el Gobierno buscará aprobar. (Foto: archivo)

En las últimas horas también se incorporó la denominada Ley Joaquín, vinculada con la seguridad en espacios deportivos y recreativos. El temario contempla además otros expedientes solicitados por los bloques aliados y proyectos de carácter simbólico vinculados con la declaración de capitales nacionales.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

La iniciativa impulsada por Javier Milei apunta a modificar el funcionamiento del Banco Central y establece como objetivo la preservación del valor de la moneda.

Entre sus principales disposiciones, el proyecto prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro y los préstamos a las provincias. También plantea impedir el uso de letras intransferibles y limita la transferencia de utilidades a las ganancias reales obtenidas por la entidad.

La Cámara de Diputados tratará este miércoles la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. (Foto: archivo)

La Cámara de Diputados tratará este miércoles la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. (Foto: archivo)

El Gobierno considera que la iniciativa es una herramienta central para sostener el equilibrio fiscal y evitar el financiamiento del Tesoro mediante emisión monetaria.

Qué propone el proyecto de Inocencia Fiscal II

El segundo proyecto central para el oficialismo modifica aspectos de la ley de Inocencia Fiscal aprobada en 2024.

La iniciativa amplía el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La propuesta contempla que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por ese mecanismo, sin establecer límites de ingresos ni de patrimonio.

Ambos proyectos forman parte de la agenda económica que Milei busca impulsar desde el Congreso y serán el principal objetivo del oficialismo durante la sesión.

El acuerdo internacional sobre patentes

Otro de los proyectos incluidos en el temario es la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, conocido como PCT.

El sistema internacional permite simplificar el registro de patentes mediante un formulario de solicitud unificado. Según la información proporcionada, el tratado ya cuenta con la adhesión de 158 países.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno junto con el acuerdo de comercio con Estados Unidos.

La reducción del IVA y los pedidos de los aliados

El oficialismo también aceptó incorporar al debate la reducción del IVA para la fécula y la harina de mandioca, una iniciativa solicitada por la provincia de Misiones.

La inclusión de proyectos promovidos por los bloques aliados forma parte de la estrategia del Gobierno para garantizar respaldo legislativo después de la derrota que sufrió semanas atrás en el Senado con las leyes de extranjerización de tierras y de manejo del fuego.

Caputo anunciará medidas económicas

La jornada legislativa tendrá además un anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ofrecerá este miércoles una conferencia de prensa para comunicar nuevas medidas económicas.

La decisión fue tomada por la mesa política del Gobierno durante una reunión de trabajo realizada este martes en Casa Rosada, donde se analizó la agenda legislativa y distintos temas de gestión.

La conferencia de Luis Caputo coincidirá con el tratamiento en Diputados de los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II. (Foto: archivo)

La conferencia de Luis Caputo coincidirá con el tratamiento en Diputados de los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II. (Foto: archivo)

Según adelantaron en el programa WiFi, el anuncio tendría que ver con el lanzamiento de nuevos créditos hipotecarios bajo un nuevo esquema en el que estaría involucrado el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FSG) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

En pocas palabras

  • Sesión Clave: Diputados sesiona para debatir la reforma del Banco Central y Ganancias.
  • Agenda Ampliada: Se tratarán acuerdos de libre comercio, patentes y reducción de IVA para la mandioca.
  • Anuncio Económico: Luis Caputo presentará nuevas medidas económicas y créditos hipotecarios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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