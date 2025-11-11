Las fotos de Dante, el nieto de 10 años de Moria Casán e hijo de Sofía Gala, que está de novio con la hija de Fernanda Callejón

dante

Según contó Moria, el niño tiene “una imaginación enorme” y disfruta de los juegos teatrales, las imitaciones y todo lo relacionado con la actuación. “Es muy libre, muy curioso y con una energía artística impresionante”, definió la diva.

Por su parte, Sofía Gala siempre ha defendido la crianza libre y creativa de sus hijos, alentándolos a explorar el arte sin presiones ni etiquetas.

El acercamiento entre Dante y Giovanna se da en un contexto familiar muy cálido, donde los chicos comparten momentos de juego y amistad. Lejos de cualquier especulación, se trata de un lazo propio de la infancia, que Moria y Fernanda celebraron con humor y ternura.

