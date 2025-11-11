Las fotos de Dante, el nieto de 10 años de Moria Casán e hijo de Sofía Gala, que está de novio con la hija de Fernanda Callejón

Dante Della Paolera, el nieto de Moria Casán, tiene solo 10 años, pero ya es noticia en el mundo del espectáculo. En las últimas horas, la diva reveló que el pequeño mantiene un vínculo muy especial con Giovanna, la hija de Fernanda Callejón.
Dante Della Paolera, el nieto de Moria Casán, tiene solo 10 años, pero ya es noticia en el mundo del espectáculo. En las últimas horas, la diva reveló que el pequeño mantiene un vínculo muy especial con Giovanna, la hija de Fernanda Callejón.
El anuncio se dio durante el debut de La mañana con Moria (El Trece), donde la conductora sorprendió a todos con una confesión inesperada: “Mi nieto Dante está de novio hace un mes con Giovanna, la hija de Fernanda Callejón”, contó entre risas.
La revelación tomó por sorpresa incluso a Callejón, quien participaba del programa como panelista. Según explicó Moria, Dante suele compartirle todo y vive esta nueva etapa con mucha naturalidad y ternura. Ambas familias tienen una relación cercana y un largo recorrido en el ambiente artístico, por lo que este nuevo vínculo generó simpatía y ternura entre quienes las siguen.
Dante, hijo menor de Sofía Gala, crece rodeado de creatividad y expresión artística. Aunque su familia prefiere mantenerlo lejos de la exposición mediática, su abuela no oculta el orgullo que siente por él y cada tanto comparte alguna foto o anécdota.
Según contó Moria, el niño tiene “una imaginación enorme” y disfruta de los juegos teatrales, las imitaciones y todo lo relacionado con la actuación. “Es muy libre, muy curioso y con una energía artística impresionante”, definió la diva.
Por su parte, Sofía Gala siempre ha defendido la crianza libre y creativa de sus hijos, alentándolos a explorar el arte sin presiones ni etiquetas.
El acercamiento entre Dante y Giovanna se da en un contexto familiar muy cálido, donde los chicos comparten momentos de juego y amistad. Lejos de cualquier especulación, se trata de un lazo propio de la infancia, que Moria y Fernanda celebraron con humor y ternura.