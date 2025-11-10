Moria Casán contó la verdad sobre cómo comenzaron los problemas económicos de Marcelo Tinelli: "La culpa es de..."
Moria Casán dio detalles del momento en que comenzaron los inconvenientes económicos del conductor Marcelo Tinelli y habló de una persona en particular.
El posteo de Juanita Tinelli en Instagram contando que fue amenazada y cuestionar las acciones de su padre destapó una desconocida interna dentro de la familia de Marcelo Tinelli. Lo cierto es que a raíz del escandaloso mensaje se fueron escuchando las otras voces de los integrantes del famoso clan.
En ese contexto, Moria Casán contó desde su programa La mañana con Moria (El Trece) cómo comenzaron los inconvenientes económicos del conductor y se remontó a la separación de él con Paula Robles tras doce años juntos.
"Acá de la que menos se habla y que es brava y que uno de los problemas tal vez, yo sé, que es la Robles (Paula). Es la más callada, de la que menos se habla y de la mujer que hizo que se separara de la madre de las primeras chicas", indicó conductora.
"Esto no se lo perdonó mucho(Soledad Aquino), aunque después se ensamblaron y todo, pero ella sería la que le quitó el marido", continuó.
Moria Casán remarcó que la separación del conductor de Paula Robles, en 2009, lo habría complicado mucho a nivel económico: "Por no pagar en su momento y no coincidir en el divorcio de ella para poner el billete en su momento para la separación, ahí empieza la sociedad de Tinelli con gente que después se le complica", aseguró.
"Esto es el comienzo del quilombo del cerro a la derecha, el no arreglar determinadas cosas. ¿Sabes por qué es eso? Por la ambición que le agarró a Marcelo Hugo de querer todo, con el cual yo hablé, y él me comentó esto", precisó Moria Casán.
Y cerró comentando qué le dijo el propio Marcelo Tinelli sobr esto: "Él mismo se culpaba de querer todo. Me dijo: 'fui un pelotu.. por no arreglar ciertas cosas me metí en otras que me re complicaron'".
