Moria Casán contó la verdad sobre cómo comenzaron los problemas económicos de Marcelo Tinelli: "La culpa es de..."

Moria Casán remarcó que la separación del conductor de Paula Robles, en 2009, lo habría complicado mucho a nivel económico: "Por no pagar en su momento y no coincidir en el divorcio de ella para poner el billete en su momento para la separación, ahí empieza la sociedad de Tinelli con gente que después se le complica", aseguró.

"Esto es el comienzo del quilombo del cerro a la derecha, el no arreglar determinadas cosas. ¿Sabes por qué es eso? Por la ambición que le agarró a Marcelo Hugo de querer todo, con el cual yo hablé, y él me comentó esto", precisó Moria Casán.

Y cerró comentando qué le dijo el propio Marcelo Tinelli sobr esto: "Él mismo se culpaba de querer todo. Me dijo: 'fui un pelotu.. por no arreglar ciertas cosas me metí en otras que me re complicaron'".

Paula Robles habló por primera vez sobre el fuerte posteo de Juanita Tinelli y el escándalo en la familia Tinelli

La ex esposa de Marcelo Tinelli, Paula Robles, habló ante la prensa sobre la difícil situación que atraviesa su hija Juanita Tinelli y toda la interna de la familia.

La ex mujer de Marcelo Tinelli aseguró que lo único que le importa en este momento es contener y cuidar a su hija Juanita Tinelli, sin involucrarse en internas ni polémicas mediáticas.

"Lo unico que quiero es cuidar a Juanita", dijo Paula Robles ante las cámaras de Intrusos, en una nota que se verá hoy lunes en el ciclo que se emite por la pantalla de América Tv.

Desde un primer momento, Robles marcó su postura con fuertes posteos en las redes sociales. Y este sábado, cuando le consultaron qué pensaba sobre toda la situación buscó dejar en claro que su única intención en acompañar a su hija en este momento.

“Como madre apoyo a Juana”, fueron sus pocas palabras sobre el díficil momento familiar que atraviesa el conductor Marcelo Tinelli.