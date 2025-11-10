Salió a la luz el romance del nieto de Moria Casán con la hija de otra famosa

La noticia rápidamente se volvió tema de conversación entre sus compañeros y en redes sociales, donde muchos celebraron la espontaneidad con la que Moria decidió exponer el romance, y el tierno vínculo que une a dos familias muy queridas del espectáculo.

moria casan y su nieto

¿Cuál fue el rating de Moria Casán en su debut con La mañana de Moria?

Este lunes 10 de noviembre a las 9:00 horas debutó en la pantalla de El Trece "La Mañana con Moria", el esperado regreso televisivo de Moria Casán en su faceta más elevada y reflexiva.

El equipo que acompaña a la diva lo integran Federico Seeber, María Fernanda Callejón, Cinthia Fernández, Gustavo Méndez, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena Di Serio, Valentina Salezzi, Mercedes Nini y el doctor Guillermo Capuya.

Lo cierto es que en materia de rating, Moria Casán lograba picos de 1.9 puntos a las 9:05 mientras que Buen Telefe estaba en 2.9 puntos, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media.

A las 9:14, Moria Casán subía a 2.6 puntos de rating mientras que el noticiero matutino de Telefe estaba en 2.8 puntos.

A las 9:28, La Mañana con Moria se mantenía con 2.4 puntos en El Trece y Buen Telefe, sobre el final, tocaba picos de 3.6 puntos.

A las 9:39, Moria Casán seguía con 2.2 puntos de rating en la pantalla de canal del solcito. En Telefe, Georgina Barbarossa estaba en 3.1 puntos.

A las 9:48, Moria Casán continuaba en la pantalla de El Trece con 2.8 puntos de rating y en el canal de las pelotas, A la Barbarossa lograba 3.4 puntos.

A las 10:08, La mañana con Moria tocaba picos de 3.1 puntos de rating y en Telefe, A la Barbarossa lograba 3.9 puntos.

A las 10:31, Moria Casán obtenía 3.4 puntos de rating en El Trece y Georgina Barbarossa en Telefe estaba en 4.1 puntos.