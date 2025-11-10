Salió a la luz el romance del nieto de Moria Casán con la hija de otra famosa
Se conociero detalles del vínculo de Dante, el nieto de Moria Casán, y el hijo de otra figura del ambiente artístico. ¿De quién se trata?
10 nov 2025, 12:25
En La mañana con Moria, el nuevo ciclo matutino de El Trece, Moria Casán sorprendió con una revelación inesperada sobre su vida familiar. Durante una charla distendida con sus panelistas y colegas, La One terminó confirmando que su nieto Dante está en pareja con Giovanna, la hija de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto.
Todo comenzó como un juego al aire, cuando Moria anunció que tenía un “enigmático interfamiliar” para compartir. En medio de las risas y las especulaciones de sus compañeros, finalmente decidió contar la verdad. “Están cumpliendo un mes de noviazgo Dante y Giovanna”, dijo entre risas, generando sorpresa en el estudio.
La revelación tomó por sorpresa incluso a María Fernanda Callejón, quien es panelista del programa. Moria explicó cómo se enteró del romance: “Me dice el otro día: ‘Hoy ya oficializamos con Giovanna y cumplimos el mes’. Y parece que le dijo a Giovanna: ‘Hace un mes que estamos de novios’. Me va a matar, yo no me había enterado”, relató divertida.
Según contó la conductora, los jóvenes se conocieron en el teatro, durante una obra en la que ambos participaron. A partir de ese encuentro, comenzaron a salir y se hicieron inseparables. “Se conocieron en el teatro, el día del estreno de la obra que estábamos haciendo, y ahí empezó todo. Ya la pasan bomba, duermen en la casa uno del otro”, reveló La One, destacando que se trata de un amor “puro y hermoso” en tiempos donde, según dijo, “hay tanto cuerno y tanta infidelidad”.
La noticia rápidamente se volvió tema de conversación entre sus compañeros y en redes sociales, donde muchos celebraron la espontaneidad con la que Moria decidió exponer el romance, y el tierno vínculo que une a dos familias muy queridas del espectáculo.
¿Cuál fue el rating de Moria Casán en su debut con La mañana de Moria?
Este lunes 10 de noviembre a las 9:00 horas debutó en la pantalla de El Trece "La Mañana con Moria", el esperado regreso televisivo de Moria Casán en su faceta más elevada y reflexiva.
El equipo que acompaña a la diva lo integran Federico Seeber, María Fernanda Callejón, Cinthia Fernández, Gustavo Méndez, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena Di Serio, Valentina Salezzi, Mercedes Nini y el doctor Guillermo Capuya.
Lo cierto es que en materia de rating, Moria Casán lograba picos de 1.9 puntos a las 9:05 mientras que Buen Telefe estaba en 2.9 puntos, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media.
A las 9:14, Moria Casán subía a 2.6 puntos de rating mientras que el noticiero matutino de Telefe estaba en 2.8 puntos.
A las 9:28, La Mañana con Moria se mantenía con 2.4 puntos en El Trece y Buen Telefe, sobre el final, tocaba picos de 3.6 puntos.
A las 9:39, Moria Casán seguía con 2.2 puntos de rating en la pantalla de canal del solcito. En Telefe, Georgina Barbarossa estaba en 3.1 puntos.
A las 9:48, Moria Casán continuaba en la pantalla de El Trece con 2.8 puntos de rating y en el canal de las pelotas, A la Barbarossa lograba 3.4 puntos.
A las 10:08, La mañana con Moria tocaba picos de 3.1 puntos de rating y en Telefe, A la Barbarossa lograba 3.9 puntos.
A las 10:31, Moria Casán obtenía 3.4 puntos de rating en El Trece y Georgina Barbarossa en Telefe estaba en 4.1 puntos.