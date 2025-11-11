Antonela Roccuzzo cautivó a todos con un look que hizo que la China Suárez la quiera copiar

Este look vuelve a confirmar por qué Antonela Roccuzzo es considerada un ícono de estilo. Sus elecciones, simples pero refinadas, inspiran a quienes buscan un equilibrio entre elegancia y comodidad. Aunque muchos intenten copiarla, su sello personal sigue siendo inconfundible: la verdadera elegancia no necesita estridencias, solo confianza y buen gusto para llevarla.

¿Antonela Roccuzzo vivió un momento incómodo con un influencer?

Un video protagonizado por Antonela Roccuzzo se volvió viral en redes sociales, aunque no por su glamour ni por una aparición planificada, sino por una situación tan incómoda como divertida. En el clip, la esposa de Lionel Messi es abordada por el influencer Ziv Tamir, conocido por preguntarles a las celebridades qué reloj llevan puesto.

Sin reconocer a la persona que tenía delante, Tamir se acercó y lanzó su clásica consulta: “¿Qué reloj estás usando?”. Antonela, con total naturalidad, respondió sin sobresaltos, mientras el creador de contenido continuaba la conversación sin advertir que estaba frente a una de las figuras más famosas del mundo.

El video fue compartido en la cuenta oficial de Ziv Tamir y rápidamente explotó en TikTok, donde superó los siete millones de visualizaciones.

Los comentarios no tardaron en llegar, y uno de los más celebrados resumió el desconcierto general del momento: “No sabía con quién hablaba”.

¿Qué dijo Lionel Messi de los rumores de embarazo de Antonela Roccuzzo?

Lionel Messi rompió el silencio frente a los rumores que señalaban un posible embarazo de Antonela Roccuzzo. Fiel a su estilo relajado, el astro argentino se tomó el tema con humor y desmintió las especulaciones que, una vez más, se viralizaron en redes sociales.

Durante una emisión del segmento Ángel Responde en Bondi Live, el periodista Ángel de Brito reveló en vivo un mensaje que le envió el propio capitán de la Selección Argentina.

Ante las versiones que indicaban que Antonela estaría esperando un nuevo integrante en la familia, Messi decidió aclarar la situación: “Hola, Ángel, jajajaja, recién me dijo Anto que habían hablado. En algún momento la van a pegar, hace cuatro años la tiran todos los años”.

Con esa frase divertida, el jugador dejó en claro su cansancio frente a una historia que parece repetirse cada año. Romina Scalora, panelista del programa, aportó con ironía: “Entonces en algún momento la van a pegar, te están diciendo que están buscando me parece”.

Las especulaciones se encendieron en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron ciertos gestos o elecciones de vestuario de Antonela como señales de embarazo. No obstante, fue la propia rosarina quien salió a desmentirlo con una declaración tajante: “No sé por qué siguen con eso”.

De Brito, que ya había conversado con Antonela en ocasiones anteriores sobre el mismo tema, recordó que no es la primera vez que le toca desmentir este tipo de rumores: “Hace como un año le pregunté lo mismo y me contestó igual”.

Actualmente, Lionel y Antonela viven en Miami junto a sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro— y mantienen una vida familiar tranquila y alejada del ruido mediático. Aunque suelen compartir algunos momentos íntimos en sus redes sociales, prefieren no involucrarse en polémicas ni responder a versiones sin fundamento.